La dirigenza del Milan sarebbe interessata a nuovi rinforzi nella zona mediana del campo e l'obiettivo desiderato dal club sembrerebbe essere Marcelo Brozovic, il centrocampista dell'Inter che potrebbe lasciare i nerazzurri nella prossima estate.

Le voci di Marcelo Brozovic al Milan

Secondo gli ultimi rumor di Calciomercato, la dirigenza rossonera, in particolare nella figura di Gerry Cardinale (il patron del Milan), vorrebbe regalarsi un colpo importante a centrocampo per la prossima stagione e starebbero riflettendo su quale possa essere il miglior profilo.

Nella lista dei desideri del Milan ci sarebbe Marcelo Brozovic, centrocampista dell'Inter; dopo le vicende di due stagioni fa con il mancato rinnovo di Calhanoglu, il Milan vorrebbe rifarsi strappando ai cugini nerazzurri il giocatore croato.

L'Inter non avrebbe intenzione di separarsi a breve dal giocatore, ma un'offerta vicina ai 30 milioni di euro potrebbe smuovere qualcosa in casa nerazzurra, data la situazione di necessità di liquidità che urge nel club di Viale della Liberazione.

La dirigenza nerazzurra, qualora dovesse privarsi del suo centrocampista, preferirebbe probabilmente una sua cessione all'estero, in modo da non rischiare di rinforzare una diretta contendente per il prossimo campionato.

Anche dalla Premier arriva l'interesse per il centrocampista nerazzurro

I top club inglesi avrebbero da diverso tempo messo gli occhi su Marcelo Brozovic, soprattutto Arsenal e Chelsea, ma senza mai concretizzare offerte sul tavolo dei nerazzurri, che lo scorso anno hanno provveduto al rinnovo contrattuale con il centrocampista croato.

Brozovic ha un contratto con l'Inter fino al giugno 2026, con uno stipendio netto di circa 6 milioni di euro a stagione; solamente la Premier League con i suoi stipendi milionari sembrerebbe poter competere per migliorare l'ingaggio del giocatore che ad oggi è uno dei più retribuiti della Serie A nel ruolo.

La storia di Marcelo Brozovic in nerazzurro

L'Inter ha acquistato il centrocampista croato dalla Dinamo Zagabria nel luglio del 2016 per 5 milioni di euro, una cifra irrisoria rispetto al valore attuale del giocatore, maturato negli anni sotto la guida di Luciano Spalletti, Antonio Conte e Simone Inzaghi, con il quale è finito un po' ai margini del progetto per via dei numerosi e ripetuti infortuni.

Oggi Marcelo Brozovic sembrerebbe pronto a rientrare a pieno ritmo nella formazione nerazzurra e Inzaghi sembrerebbe intenzionato a schierarlo dal primo minuto nella prossima partita casalinga contro l'Udinese.

In questa stagione il centrocampista croato ha disputato 12 partite segnando 2 reti in Serie A; in Champions League ha giocato solamente 2 partite senza alcun acuto.