La Juventus programma il futuro dopo l'insediamento del nuovo Cda. La penalizzazione dei 15 punti, se dovesse essere poi confermata, non ha creato molte aspettative ai dirigenti che vorrebbero comunque partire con un progetto fondato su giovani futuribili. Non si escluderebbe un cambio della guardia in panchina con Massimiliano Allegri che potrebbe svolgere un altro ruolo in dirigenza. Il nome per la guida tecnica potrebbe essere quello di Gian Piero Gasperini che sarebbe da tempo accostato alla squadra torinese. Il mercato invernale si è chiuso con la sola cessione di Weston McKennie ma potrebbe aprirsi una pista, anche nei prossimi mesi, per Isco che si è svincolato dal Siviglia.

Nel frattempo, dalla Premier League potrebbero arrivare delle offerta in vista dell'estate per Dusan Vlahovic che piacerebbe al Chelsea e all'Arsenal.

Gasperini per la nuova Juventus

La Juventus potrebbe partire con nuovo progetto dalla prossima stagione che prevederebbe Gasperini alla guida tecnica. L'attuale allenatore dell'Atalanta piacerebbe perché in grado di valorizzare i calciatori giovani ma anche abile nella gestione dei profili più esperti. Con il tecnico ex Genoa potrebbero crescere in maniera esponenziale talenti come Nicolò Fagioli, Fabio Miretti e Soulè. Il tema del prossimo coach bianconero è stato trattato anche da Emanuele Gamba che è intervenuto in diretta su Tv Play per Calciomercato.it.

"Qualora la Juve dovesse ridimensionarsi in maniera pesante, sarebbe sensato ripartire da Gasperini. Se il club dovesse mantenere le stesse ambizioni degli scorsi anni, allora si potrebbe proseguire con Allegri o con Conte". Ha confermato il giornalista.

Isco idea concreta, Vlahovic potrebbe partire

Il mercato della Juventus potrebbe incentrasi su Isco.

Il calciatore si è svincolato dal Siviglia e si potrebbe ingaggiare a parametro zero anche durante questa stagione. La sua esperienza potrebbe essere molto utile e Massimiliano Allegri, suo estimatore da molto tempo. Sul ragazzo ci sarebbe anche l'interesse del Milan.

Durante la sessione estiva, invece, Arsenal e Chelsea potrebbero fare sul serio per Dusan Vlahovic.

Il serbo, che non ha trovato continuità in questi mesi a causa di una pubalgia acuta, potrebbe approdare in Premier League se dovesse arrivare un'offerta allettante [VIDEO]. Il calciatore avrebbe una valutazione di circa 70 milioni di euro, cifra che permetterebbe alla Juventus di finanziare il mercato del futuro ma soprattutto riordinare le casse della società. A fine stagione si potrebbe poi contare sulla cessione di Weston McKennie, trasferitosi al Leeds per 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto a 34,5 più ulteriori 4,5 di bonus.