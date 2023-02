La Juventus riparte a febbraio da un vero e proprio nuovo acquisto. Parliamo di Paul Pogba, il centrocampista francese era stato vicino al suo primo match con la squadra bianconera dal suo ritorno a Torino contro il Monza in campionato ma a causa dell'infortunio di Milik Allegri non ha potuto schierarlo. Potrebbe giocare contro la Lazio, difficilmente dall'inizio ma quello che è certo è che potrà rappresentare un valore aggiunto per la squadra bianconera anche dal punto di vista caratteriale considerando le vicende giudiziarie che stanno riguardando la Juve.

C'è chi ha parlato di una sua possibile cessione a giugno se la squadra bianconera non dovesse qualificarsi alla Champions League ma a tranquillizzare i tifosi della squadra bianconera è stata Rafaela Pimenta. In una recente intervista l'agente sportivo del giocatore ha confermato il grande legame fra il centrocampista francese e la società bianconera.

Rafaela Pimenta ha parlato di Pogba

'Paul preoccupato per il caso Juventus? Questa è una domanda che dovete fare a Pogba. Da quel che so io, il centrocampista è sposato con la Juventus'. Queste le dichiarazioni di Rafaela Pimenta in riferimento anche alle indiscrezioni di mercato che parlano di una possibile partenza di giocatori importanti dalla società bianconera qualora non si qualificasse per le competizioni europee.

L'agente sportivo del centrocampista francese ha parlato anche del mercato di gennaio, definendolo non di grandi trasferimenti ma di sostituzione. Ha aggiunto però che il mercato italiano rimane sempre molto importante. Elogi in particolar modo per il lavoro portato avanti dal Sassuolo, dalla Juventus, dall'Inter e dal Milan.

Sulla società emiliana ha dichiarato: 'Sta facendo un ottimo lavoro con i giovani'.

L'agente sportivo Pimenta ha parlato del tetto alle commissioni per gli agenti sportivi stabilito dalla Fifa

L'agente sportivo Pimenta ha utilizzato parole decise nei confronti della Fifa, sottolineando che la volontà è quella di portarla in tribunale.

Il riferimento al nuovo regolamento che entrerà in vigore da ottobre e che riguarda il tetto alle commissioni che potranno guadagnare gli agenti sportivi dai trasferimenti dei giocatori. A tal riguardo ha aggiunto: 'Circa 4 anni io e Mino Raiola venimmo invitati ad un incontro con la Fifa per discutere del nuovo regolamento, ma rimanemmo sorpresi perché non fu un dibattito ma solo un mostrarlo agli agenti sportivi. Era già tutto deciso. La nostra risposta è stata: 'Ci vediamo in tribunale''. Il nuovo regolamento stabilito dalla Fifa prevede anche un nuovo sistema di licenze per gli agenti sportivi e il divieto per gli stessi di rappresentanza multipla. Rafaela Pimenta ha aggiunto: 'Alla fine ci saranno solo gli avvocati a rappresentare i giocatori, che però non vogliono questo'.