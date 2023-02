La Juventus è attesa da settimane impegnative in cui sarà lavorare soprattutto sulle vicende giudiziarie, fra caso plusvalenze e manovra stipendi. Ulteriori penalizzazioni potrebbero significare mancata qualificazione alle competizioni europee e questo agevolerebbe diverse partenze pesanti. Sembra difficile che giocatori importanti siano disposti ad accettare una stagione senza competizioni europee. Fra i possibili partenti, ci sarebbe Dusan Vlahovic che piace a diverse società inglesi ma anche spagnole. A tal riguardo, le ultime notizie di mercato di Calciomercato.it parlano di una possibile offerta dell'Atletico Madrid per il giocatore bianconero.

La società spagnola, però, non sarebbe disposta a spendere molto per Vlahovic, magari sfruttando l'eventualità in cui il giocatore volesse giocare Torino a giugno. Si parla di un'offerta da circa 40-45 milioni di euro che, per la Juventus, rappresenterebbe una minusvalenza finanziaria in quanto Vlahovic è iscritto a bilancio per 60 milioni di euro.

Possibile offerta dell'Atletico Madrid per il cartellino di Vlahovic a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato di calciomercato.it, l'Atletico Madrid sarebbe pronto a presentare un'offerta da 45 milioni di euro per il cartellino di Dusan Vlahovic nel calciomercato estivo. Difficile, però, che la Juventus possa accettare una somma del genere considerato che è stato pagato circa 75 milioni di euro nel mercato di gennaio 2022.

Attualmente, è iscritto a bilancio per 60 milioni di euro, accettare offerte minori significherebbe realizzare minusvalenza finanziaria. Se la Juventus decidesse di lasciarlo partire, potrebbe considerare eventualmente offerte vicine ai 100 milioni di euro, somma che Manchester United e Arsenal non avrebbero problemi a garantire.

Si è parlato anche di Real Madrid interessato a Vlahovic per un eventuale 'dopo Benzema'. La speranza per società e tifosi è che la Juventus possa disputare le competizioni europee, così da evitare cessioni pesanti nel calciomercato estivo. Diversa, invece, la situazione dei giocatori in scadenza di contratto a giugno. Sia in caso di qualificazione alla Champions League o no, potrebbero, comunque, lasciare Torino anche perché hanno un ingaggio importante.

Parliamo di Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe dare sempre più fiducia ai giovani anche nella stagione 2023-2024. Rientreranno dal prestito i vari Rovella, Ranocchia, De Winter e Cambiaso, di questi potrebbe andare a giocare un'altra stagione in prestito il centrocampista cresciuto nell'under 23 bianconera. Per quanto riguarda gli acquisti, si parla del possibile arrivo di Davide Frattesi che il Sassuolo valuta circa 20 milioni di euro.