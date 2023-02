La Juventus, in queste ore, si è preparata in vista della gara contro la Lazio di Coppa Italia. Massimiliano Allegri per questo match ritroverà Juan Cuadrado e Federico Chiesa. Ma la Juventus perderà Paul Pogba, come ha spiegato lo stesso tecnico livornese in conferenza stampa: "Non sarà a disposizione Pogba per un indolenzimento ai flessori". Oltre al francese mancheranno anche Leonardo Bonucci e Arek Milik. Per il resto la Juventus avrà tutti a disposizione ed è possibile che contro la Lazio ci sia il ritorno di Dusan Vlahovic tra i titolari, come ha rivelato lo stesso Massimiliano Allegri: "Vlahovic domani (2 febbraio ndr) dovrebbe giocare dall'inizio".

La Juventus ritrova alcuni titolari

La Juventus, nel match contro il Monza, ha fatto alcuni cambi di formazione, ma nella gara di Coppa Italia contro la Lazio, Massimiliano Allegri si dovrebbe affidare ai titolarissimi. In particolare a centrocampo dovrebbe esserci il ritorno di Manuel Locatelli anche perché Leandro Paredes contro il Monza è apparso in difficoltà. Delle condizioni dell'argentino ne ha parlato lo stesso allenatore della Juventus: "Aveva magari bisogno di allenarsi, questi mesi sono importanti ci deve dare una mano come tutti quelli della rosa". Paredes, nella prima parte di stagione, ha giocato con maggiore continuità vista l'assenza di Locatelli, poi l'argentino si è fatto male e dopodiché è rientrato poco prima del Mondiale.

Per questo motivo, Paredes deve ritrovare la brillantezza ma può comunque essere una valida alternativa per Allegri nel finale di stagione. Contro la Lazio, però, mancherà Paul Pogba. Il francese sembra aver recuperato dopo il problema al ginocchio e sembrava pronto per tornare in campo. Ma Pogba ha avuto un indolenzimento al flessore e per questo motivo Allegri lo terrà a riposo.

Delle condizioni del numero 10 della Juventus ne ha parlato lo stesso tecnico livornese: "I tempi sono quelli, serve che il suo corpo si riadatti e ci vorrà un po' di tempo".

Cuadrado sta bene

Massimiliano Allegri non ha ancora deciso quale sarà la formazione che schiererà contro la Lazio. Il tecnico livornese deciderà solo dopo la rifinitura di domani mattina 2 febbraio.

Tra i giocatori che saranno a disposizione della Juventus ci sarà Juan Cuadrado che si è rimesso dai problemi fisici. Delle condizioni del numero 11 juventino ne ha parlato lo stesso Allegri: "Cuadrado è in grande forma". Resta da capire, invece, se Federico Chiesa sarà titolare anche perché quella contro la Lazio sarà una sfida secca e ci potrebbe essere il rischio dei supplementari. Per questo motivo, Massimiliano Allegri non ha ancora preso una decisione su Chiesa: "Ripeto tranne Vlahovic, che quasi sicuramente giocherà titolare, per gli altri devo ancora decidere dopo la rifinitura".