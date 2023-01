In questi giorni non mancano le indiscrezioni di Calciomercato riguardanti la Juventus, anche in vista della sessione estiva di trasferimenti. Ci sono ad esempio diversi rumor che parlano di una possibile cessione a giugno di Dusan Vlahovic, in particolare se la Juventus non dovesse qualificarsi alla prossima Champions League al termine di questa stagione. In particolare, se dovesse arrivare un'offerta da 100 milioni di euro, il giocatore serbo potrebbe lasciare Torino.

Come eventuali sostituti in attacco i bianconeri potrebbero valutare diversi giocatori: uno di questi sarebbe Alvaro Morata.

Lo spagnolo è in scadenza di contratto a giugno 2024 e potrebbe lasciare l'Atletico Madrid anche per l'abbondanza di alternative che i Colchoneros hanno nel reparto offensivo, in particolare dopo il recente arrivo nella società spagnola di Memphis Depay, che ha sottoscritto un'intesa contrattuale con l'Atletico fino a giugno 2025.

Possibile ritorno di Morata alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli Alvaro Morata potrebbe ritornare alla Juventus nella prossima estate. L'attaccante iberico classe '92 ha un contratto con l'Atletico Madrid fino a giugno 2024 e il suo cartellino avrebbe una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro: potrebbe chiedere un ingaggio da circa 5 milioni di euro a stagione.

Il suo eventuale arrivo a Torino potrebbe concretizzarsi con la cessione di Vlahovic, per il quale si parla di una possibile trasferimento nel campionato inglese: in particolare Arsenal e Manchester United sarebbero interessate al serbo, che il club bianconero valuta circa 100 milioni di euro.

Per Morata si tratterebbe eventualmente di un ritorno alla Juve per la terza volta in carriera (la prima esperienza avvenne dal 2014 al 2016, la seconda dal 2020 al 2022).

In questa stagione l'attaccante con l'Atletico Madrid ha disputato fino ad adesso 26 match fra campionato spagnolo, Coppa di Spagna e Champions League, segnando in tutto otto gol e fornendo due assist.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus nel calciomercato estivo si concentrerà inoltre in particolare sull'innesto di un terzino sinistro e di uno destro.

Per la corsia mancina piacerebbe Alejandro Grimaldo, spagnolo del Benfica in scadenza di contratto con la società portoghese a giugno. Come rinforzo per la fascia destra piace invece Ivan Fresneda, che il Real Valladolid valuta almeno 20 milioni e che piacerebbe anche a diverse società inglesi.