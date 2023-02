L'Inter starebbe lavorando già sul mercato di giugno per riuscire a colmare il vuoto che lascerà la partenza di Milan Skriniar nella difesa di Simone Inzaghi: il nome per la prossima stagione, uscito anche nelle ultime ore del mercato invernale, sarebbe quello di Harry Maguire, difensore in forza al Manchester United.

Possibile interesse dei nerazzurri per il difensore inglese

Harry Maguire è nella lista dei possibili sostituti di Milan Skriniar: il difensore dello United è stato richiesto dai nerazzurri nell'ultima giornata di calciomercato invernale ma la squadra inglese avrebbe negato un rapido trasferimento a Milano.

L'opzione proposta sarebbe stata quella di un prestito di 6 mesi con diritto di riscatto per l'Inter in caso di qualificazione alla prossima Champions League, ma il club inglese preferirebbe un accordo più esteso e soprattutto per la prossima stagione, volendo mantenere l'organico attuale a disposizione del tecnico Ten Hag.

L'Inter non avrebbe però chiuso i contatti con il giocatore, che sembrerebbe interessato all'offerta ma preferirebbe comunque rimanere a Manchester, dove però il suo futuro sembra segnato. Infatti il club inglese avrebbe intenzione di separarsi dal difensore nella prossima finestra di mercato.

Il contratto di Harry Maguire con il Manchester United

Il difensore inglese, classe 1993, ha un contratto in essere con il Manchester United fino a giugno 2025; il club inglese vorrebbe almeno 45 milioni per lasciar partire a titolo definitivo il difensore, cifra che l'Inter considera eccessiva per i suoi investimenti.

Harry Maguire inoltre percepisce uno stipendio di circa 10 milioni di euro annui, troppi per il budget fissato negli stipendi dal club nerazzurro.

Per questo motivo l'Inter starebbe lavorando ad una proposta di prestito con diritto di riscatto, per la cifra fissata di 15 milioni di euro più metà dell'ingaggio pagato al calciatore.

Il Manchester United non sembrerebbe interessato ad accettare questa proposta, ma le trattative si potranno sviluppare più a fondo nei prossimi mesi.

Le statistiche di Harry Maguire

Harry Maguire in questa ultima stagione ha disputato solo 8 partite di Premier League, raccogliendo 3 ammonizioni e senza segnare alcuna rete.

Il difensore centrale è arrivato al Manchester United dopo l'acquisto record per oltre 87 milioni di euro dal Leicester, dopo le brillanti stagioni del giocatore.

Grazie al quel trasferimento Harry Maguire è divenuto il difensore più costoso della storia del calcio e anche il giocatore inglese più pagato di sempre, record battuto nel 2021 dal trasferimento di Jack Grealish.