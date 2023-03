La Juventus, nel mercato di gennaio 2022, si è regalata un rinforzo importante come Dusan Vlahovic. Un investimento da 70 milioni di euro più bonus per la società bianconera, per un giocatore che, negli ultimi mesi, è stato condizionato da un problema di pubalgia che non gli ha permesso di dare un grande contributo, soprattutto nella prima parte di stagione. Sulla cessione di Vlahovic alla Juve e sugli acquisti di Cabral e Jovic, ha voluto parlare Rocco Commisso, ospite nell'incontro 'Storia di un'eccellenza imprenditoriale', presso la Facoltà di Economia dell'Università di Firenze.

Il presidente della Fiorentina ha spiegato come le due punte, finora, nelle competizioni disputate, abbiano segnato 20 gol, Vlahovic, invece, solamente 10 con la squadra bianconera.

Il presidente della Fiorentina Commisso ha parlato di Jovic, Cabral e Vlahovic

'Dusan Vlahovic voleva andare alla Juventus. In tanti ci hanno criticato e i giornali hanno scritto: Cabral e Jovic, fino a poco tempo fa, non avevano fatto gol ma non era vero'. Queste le dichiarazioni di Rocco Commisso in un incontro organizzato dalla Facoltà di Economia dell'Università di Tor Vergata. Il presidente della Fiorentina ha aggiunto che, escludendo Inter e Napoli, la società toscana è al pari di Juventus e Milan. In merito alla cessione di Vlahovic alla Juve e agli acquisti di Cabral e Jovic, ha dichiarato: 'Affari Jovic-Cabral eccellenti per la Fiorentina, quello di Vlahovic non per la Juventus'.

La differenza, secondo il noto imprenditore, sta proprio nella differenza dei gol. Se, infatti, il serbo e il brasiliano hanno garantito 20 realizzazioni alla squadra toscana, Vlahovic ne ha segnati 10. C'è da dire, però, che l'attaccante della Juventus è stato condizionato da un problema di pubalgia nella prima parte di stagione, un problema che gli ha fatto saltare match anche al mondiale in Qatar con la nazionale serba.

La stagione di Jovic, Cabral e Vlahovic

Sono 33 i match disputati fino ad adesso da Luka Jovic con la Fiorentina in tutte le competizioni giocate, ovvero campionato italiano, Coppa Italia e Conference League. Il centravanti ex Real Madrid, pagato 'zero euro' (come specificato da Commisso), ha segnato 10 gol con 2 assist forniti ai suoi compagni.

Per quanto riguarda, invece, Cabral ha disputato 29 match fra tutte le competizioni giocate dalla Fiorentina, segnando 10 gol e fornendo 1 assist decisivo ad un suo compagno. Per quanto concerne, invece, Dusan Vlahovic, l'ex viola ha giocato 23 match fra campionato italiano, Coppa Italia, Champions League ed Europa League, segnando 10 gol e fornendo 4 assist decisivi ai suoi compagni. A proposito di Vlahovic si parla molto del suo futuro professionale e dell'interesse di diverse società inglesi. L'eventuale partenza di Vlahovic potrebbe dipendere dalla qualificazione o meno della squadra bianconera alle competizioni europee nella stagione 2023-2024.