La dirigenza dell'Inter starebbe pensando ad un nuovo elemento da aggiungere al parco attaccanti nella prossima stagione. In questi ultimi giorni in Viale della Liberazione starebbe circolando il nome di Vedat Muriqi, centravanti del Maiorca.

Inter: idea Muriqi per l'attacco

Vedat Muriqi ha già giocato in Serie A con la maglia della Lazio che lo aveva acquistato dal Fenerbahce per circa 20 milioni di euro nel 2020. Secondo alcune indiscrezioni (mai confermate) pare che Simone Inzaghi (all'epoca sulla panchina biancoceleste) abbia avuto una discussione con il direttore sportivo Tare, non avendo gradito l'acquisizione del cartellino del centravanti kosovaro.

In futuro, però, Simone Inzaghi potrebbe ritrovarsi ad allenare Muriqi all'Inter. Infatti i dirigenti nerazzurri Marotta e Ausilio vorrebbero inserire in organico un attaccante di ruolo, il cui costo non sia troppo oneroso. Per questo motivo, il bomber kosovaro (attualmente al Maiorca) potrebbe essere il profilo giusto perché avrebbe una valutazione che non andrebbe oltre i 15 milioni di euro.

L'Inter, però, se dovesse davvero intavolare una trattativa, potrebbe proporre al Maiorca 12 milioni più il cartellino di un giovane.

L'avventura di Vedat Muriqi in Serie A e poi in Liga

La Lazio, a circa due anni dall'operazione di mercato, nel gennaio del 2022 ha girato Muriqi in prestito al Maiorca. L'avventura in bianconceleste del 28enne kosovaro è stata avara di soddisfazioni con 49 presenze complessive (tra campionato e coppe) e appena due reti.

La sua prima esperienza in prestito al Maiorca si è conclusa con 17 gettoni di presenza e 5 gol. Il club spagnolo ha poi deciso di riscattarne il cartellino, acquistandolo a titolo definitivo dalla Lazio per circa 10 milioni di euro.

In questa stagione sembra che Muriqi abbia ritrovato la forma migliore e la via del gol, avendo messo a segno finora 11 reti che gli hanno permesso di essere uno dei punti fermi del Maiorca che attualmente è al decimo posto nella Liga.

Muriqi sarebbe seguito da Betis e Real Sociedad

L'Inter potrebbe quindi scommettere su Muriqi come operazione low-cost per il prossimo mercato estivo. Oltre ai nerazzurri, però, sull'attaccante del Maiorca ci sarebbe anche l'interesse del Betis Siviglia e della Real Sociedad.

Le due società spagnole avrebbero già contattato l'entourage del kosovaro per sondare il terreno in vista di un'eventuale trattativa da avviare in estate. Ovviamente, se ci fosse l'opportunità di tornare in Serie A per dimostrare di essere all'altezza del campionato italiano, Muriqi darebbe la priorità a questa soluzione.