Skriniar andrà al Paris Saint Germain, il riscatto di Acerbi non è ancora certo e probabilmente dipenderà dalla permanenza o meno di Simone Inzaghi, per il rinnovo di Bastoni ancora non ci sarebbe accordo e il tempo stringe visto che il contratto scade nel 2024. Insomma, la difesa dell'Inter del prossimo anno potrebbe essere molto diversa da quella attuale con poche certezze, tra queste De Vrji che è vicino a prolungare l'intesa con il club.

Inter, in difesa piacciono Demiral e Scalvini

Marotta e il suo staff scandagliano quindi il mercato per cercare difensore centrali, meglio se giovani ma con già una buona esperienza con una certa fisicità e capaci di giocare sia a tre che a quattro visto che del futuro in panchina ancora non c'è certezza.

Nella lista dei possibili colpi in difesa entra di diritto Giorgio Scalvini, gioiellino ventenne dell'Atalanta già nel giro della Nazionale azzurra di Mancini valutato intorno ai 40 milioni, L'acquisto sarebbe possibile solo con i soldi in arrivo dalla possibile partenza di Bastoni.

Nella Dea piace, e da tempo, anche Demiral che costerebbe 20 milioni e già a gennaio stava per approdare a Milano ma fu fermato dalla temporanea permanenza di Skriniar e dalla formula del trasferimento, con l'Inter che non ha convinto i Percassi. La pista può quindi riaprirsi con basi già consolidate in inverno. In Italia piace anche il profilo di Smalling il cui contratto con la Roma è in scadenza e ancora non è stato rinnovato.

Le piste estere

Lontano dai confini italiani l'Inter starebbe monitorando il 23enne del Salibsurgo Solet, uno dei tanti talenti del team griffato Red Bull che ha il vantaggio di costare meno di Demiral, e quindi anche di Scalvini. Più conosciuto è il profilo di Inigo Martinez, che ha giocato in Spagna e più precisamente nei Paesi Baschi fino ad oggi senza mai abbandonare la terra natale e cambiando solo casacca dalla Real Sociedad all'Athletic Blbao.

Ora però ha voglia di cambiare e lo fare la prossima estate quando il contratto sarà scaduto e quindi la squadra di destinazione non dovrà pagare nemmeno un euro. Il Barcellona sarebbe in vantaggio ma i problemi economici dei blaugrana potrebbero lasciare la porta aperta per i nerazzurri.

A chiudere la lista dei possibili acquisti in difesa dell'Inter è Victor Lindelof, centrale del Manchester United e della Nazionale svedese.

Anche in questo caso come per Demiral sarebbe un ritorno di fiamma perché già a gennaio Marotta aveva trattato il suo acquisto con il Manchester United che però aveva rifiutato il prestito. I Red Devils durante l'estate lo potrebbero lasciare partire visto che nel 2023 ha giocato solo due gare da titolare e sembra essere fuori dalle rotazioni di Ten Hag.