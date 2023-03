Nelle scorse ore, intervenuto ai microfoni di gr Rai Parlamento, l'onorevole Ignazio La Russa ha voluto parlare di Inter - Juventus e del presunto errore commesso dall'arbitro Chiffi in occasione del gol dei bianconeri. Dello stesso argomento hanno parlato anche i due giornalisti Fabrizio Biasin sul proprio account Instagram e Vittorio Oreggia su Twitter.

La Russa punge la Juventus: "Con loro si parte sempre sotto di un gol ma non mi voglio soffermare sull'ennesimo favoritismo pro Juve"

L'onorevole Ignazio La Russa ha voluto commentare nelle scorse ore ai microfoni di GR Rai Parlamento ed alla trasmissione La politica nel pallone la sconfitta incassata dalla sua Inter nei confronti della Juventus per 1 a 0.

La Russa ha voluto per prima cosa parlare dell'episodio del presunto fallo di mano di Rabiot nell'azione che poi ha portato al gol Kostic lanciando una frecciatina piuttosto diretta alla compagine bianconera: "Mi fa ridere Allegri che tira fuori il gol della Salernitana. La verità è che quando giochiamo contro la Juve, noi partiamo sempre da -1 e questo lo sappiamo. Persino quando avevamo già vinto lo scudetto s'inventarono un rigore che li fece andare in Champions. Non mi soffermo troppo sull'ennesimo favoritismo pro Juve, questa volta del Var, ma anche dell'arbitro che non è andato a vedere le immagini". La Russa ha poi concentrato il suo discorso sulla prestazione insufficiente dell'Inter che secondo l'onorevole avrebbe potuto reagire nei 70 minuti di gioco restanti dopo il gol segnato dalla Juventus.

Il politico infine ha puntato il dito anche su Simone Inzaghi, asserendo come l'allenatore nerazzurro inizierebbe ad avere le sue responsabilità nelle sconfitte della "Beneamata".

Biasin su Inter-Juventus: "Dire che l'errore dell'arbitro ha condizionato la partita è dire il vero"

Del presunto errore arbitrale commesso dal fischietto Chiffi nella partita tra Inter e Juventus ha voluto parlare anche Fabrizio Biasin.

Il giornalista notoriamente di fede nerazzurra ha dunque scritto quanto segue sul proprio profilo Instagram: "Dire che l’errore dell’arbitro ha condizionato la partita non significa voler minimizzare l’ottima partita della Juve o voler nascondere i limiti dell’Inter. Dire che l’errore dell’arbitro ha condizionato la partita, banalmente, significa solo dire la verità".

Oreggia contro l'arbitraggio in Inter-Juventus: "La colpa non è di Chiffi ma di chi gli fa dirigere una partita cosi"

Di Inter - Juventus e del presunto errore di Chiffi ha parlato anche Vittorio Oreggia. Il giornalista, sul proprio profilo Twitter ha dunque voluto lanciare una frecciatina non solo al direttore di gara del match ma anche a chi lo ha designato come tale: "La colpa non è dell’arbitro Chiffi che è comprovatamente scarso ma di chi gli fa dirigere una partita così. Detto questo per l’Inter possesso palla per la Juventus cinismo umiltà e più occasioni da gol".