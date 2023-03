L'Inter potrebbe decidere di cambiare allenatore prima della fine del campionato. Le deludenti prestazioni delle ultime uscite potrebbero indurre la società ad ingaggiare un traghettatore fino alla fine della stagione. I nomi sul banco sarebbero quelli di Esteban Cambiasso, Walter Zenga e Christian Chivu. Il destino di Inzaghi potrebbe dipendere anche dalla Coppa Italia contro la Juventus e dalla doppia sfida di Champions League contro il Benfica.

Il tecnico ex Lazio, inoltre, è chiamato a raggiungere il quarto posto e qualificarsi alla prossima edizione della Champions League.

I dirigenti meneghini, se il trend non si dovesse invertire, potrebbero dunque pensare a Cambiasso o a Zenga per dare una scossa all'ambiente. I due tecnici conoscono molto bene il club e potrebbero essere in grado di gestire lo spogliatoio, oramai sottotono dopo le tante sconfitte. L'idea meno quotata sarebbe la promozione di Chivu, ora tecnico della Primavera.

Al termine della stagione, invece, si potrebbe pensare di affidare il progetto tecnico ad Antonio Conte o a Thiago Motta. I due allenatori rispettivamente di Tottenham e Bologna potrebbero accettare la guida tecnica dei nerazzurri a giugno.

Dumfries, Brozovic e Correa potrebbero finanziare il mercato

Guardando invece al Calciomercato, l'Inter in estate potrebbe decidere di far cassa tramite le cessioni per finanziare i colpi in entrata.

Sarebbe questo il caso di Joaquin Correa, Marcelo Brozovic e Denzel Dumfries. Il calciatore argentino non ha convinto anche a causa di molti problemi fisici ed avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro. Sarebbe cercato dalla Liga e dalla Premier League. Il croato avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro e interesserebbe a squadre come Barcellona, Tottenham e Manchester United.

Per quanto riguarda il terzino olandese, sulle sue tracce ci sarebbero invece Chelsea, Bayern Monaco e Manchester United. L'ex Psv Eindhoven avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro. Questi tre nomi potrebbero garantire all'Inter circa 90 milioni di euro, che consentirebbero a dirigenti di risanare i conti e di finanziare il mercato in entrata.

Sulla lista dei calciatori in arrivo ci sarebbero soprattutto dei difensori in vista degli addii di Milan Skriniar e Stefan De Vrij. Entrambi non hanno rinnovato il contratto in scadenza a giugno e lasceranno la Pinetina a fine stagione. Molto, però, dipenderà anche dal prossimo allenatore che si sederà sulla panchina nerazzurra, al momento traballante dopo l'ennesima sconfitta, questa volta maturata contro la Juventus di Massimiliano Allegri.