La dirigenza dell'Inter avrebbe individuato in Samuel Umtiti il profilo adatto a sostituire Milan Skriniar che lascerà il club nerazzurro nella prossima estate. Il difensore francese - a oggi in forza al Lecce - probabilmente rientrerà dal prestito al Barcellona a fine stagione e successivamente potrebbe vestire in nerazzurro.

L'idea dell'Inter per la difesa del prossimo anno: Samuel Umtiti

Il difensore del Barcellona sta disputando un ottimo campionato nel Lecce, trascinando i salentini in zona salvezza; il Lecce però potrebbe non riscattare a giugno il giocatore, che pertanto farebbe ritorno al Barcellona.

Nei piani del club catalano però il difensore non rientrerebbe più e dunque si aprirebbe un'opportunità low cost sul mercato che l'Inter vorrebbe sfruttare per sostituire Milan Skriniar con un giocatore di livello ed esperienza internazionale.

La dirigenza nerazzurra vorrebbe sfruttare il fatto che, in caso di mancata cessione, il difensore francese possa lasciare Barcellona nel successivo giugno 2024 a parametro zero.

Giuseppe Marotta starebbe riflettendo su un investimento di circa 10 milioni di euro per il cartellino di Samuel Umtiti, anche se l'idea di attendere per poterlo prelevare a parametro zero un anno dopo starebbe allettando la dirigenza nerazzurra che pertanto preferirebbe aspettare gli sviluppi nella prossima estate.

Gli agenti del giocatore potrebbero anche mettersi al lavoro con il club catalano per un' eventuale rescissione contrattuale consensuale in estate se non si dovesse trovare un compratore a titolo definitivo.

La situazione della difesa nerazzurra

L'Inter nella prossima stagione rinuncerà a Milan Skriniar che vestirà la maglia del Paris Saint Germain e probabilmente perderà a zero anche Stefan De Vrij e Danilo D'Ambrosio, i cui contratti scadranno a giugno 2023.

La dirigenza nerazzurra sarebbe invece al lavoro per effettuare rapidamente il rinnovo di Alessandro Bastoni. La società starebbe trattando anche con la Lazio per il rinnovo del prestito di Francesco Acerbi, dimostratosi un giocatore importante per gli schemi del tecnico Simone Inzaghi.

Recentemente è stato rinnovato il contratto a Matteo Darmian.

In entrata si starebbe cercando ancora un'alternativa per la difesa nerazzurra del futuro: i nomi caldi sarebbero Chris Smalling che probabilmente si svincolerà a zero dalla Roma in estate e soprattutto Giorgio Scalvini dell'Atalanta, il cui prezzo del cartellino però rallenterebbe fortemente la trattativa per un suo passaggio all'Inter.