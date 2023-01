L'Inter avrebbe messo nel mirino il difensore della Roma Chris Smalling per la prossima stagione, provando ad anticipare le eventuali concorrenti.

Il giocatore inglese potrebbe infatti liberarsi a parametro zero a fine giugno e il club nerazzurro si starebbe muovendo in anticipo per battere le varie concorrenti.

Il contratto di Chris Smalling con la Roma

Il difensore inglese è in scadenza di contratto con la Roma il 30 giugno 2023 e non sembra a oggi intenzionato a rinnovare con il club giallorosso.

Le offerte per il giocatore ad oggi non si sono ancora concretizzate e la Roma pare quasi rassegnata a perderlo a zero nella prossima sessione estiva di mercato.

Il valore del giocatore, secondo Transfermarkt.com è di circa 8 milioni di euro, ma nessuna squadra sembra intenzionata a versare un conguaglio nelle casse della società capitolina nel mercato di gennaio; alcuni club si starebbero muovendo per ingaggiare il giocatore dalla prossima stagione a parametro zero.

In questa stagione Smalling ha ben figurato nella squadra di Josè Mourinho, raccogliendo 19 presenze in campionato, sei presenze in Europa League e una in Coppa Italia. Quella in corso è la migliore stagione del difensore sotto il profilo realizzativo, avendo già eguagliato nel girone di andata i 3 gol totali raggiunti lo scorso anno e nel campionato 2019-2020. All'appello mancano gli assist, ancora a zero in questa stagione.

Le offerte a Chris Smalling

Smalling avrebbe rifiutato di recente la proposta di rinnovo di contratto proposta dalla Roma, che si aggirava intorno ai due milioni di euro a stagione più bonus per due anni.

Nelle scorse settimane la Juventus sembrava poter essere interessata al giocatore, ma le ultime vicende extrasportive hanno frenato decisamente la pista che porterebbe Smalling a Torino.

Pare forte l'interesse per il difensore centrale da parte dell'Inter, che avrebbe in mente di sostituire Stefan De Vrij con il connazionale Smalling, con un contratto che sarebbe simile a quello dell'attuale centrale.

L'Inter sarebbe pronta a offrire a Smalling un biennale da 2,5 milioni di euro netti a stagione, al quale andrebbero aggiunti eventuali bonus per il raggiungimento di obiettivi stagionali, che porterebbero la cifra vicina ai 3 milioni.

Il giocatore starebbe valutando tutte le alternative.

In questo modo l'Inter riuscirebbe fin da subito ad assicurarsi un centrale importante dopo lo strappo di questi giorni avvenuto con Milan Skriniar ed un De Vrij sul piede di partenza a fine stagione.