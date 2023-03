Il Milan inizia a pianificare le prime mosse per il prossimo mercato estivo. La società rossonera sta osservando diversi profili per completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli, così da poter ritornare sul tetto d'Italia e continuare un percorso di crescita in Europa. In particolare, il reparto offensivo potrebbe esser soggetto ad una rivoluzione con diversi calciatori che potrebbero salutare Milano a giugno.

Milan, idea Scamacca per rinforzare l'attacco

In attesa del rinnovo di Giroud e di capire il futuro di Rafael Leao, il club rossonero sta osservando diversi profili per completare il reparto offensivo.

Infatti, le prestazioni non continue di Origi e Rebic potrebbero determinare l'acquisto di un attaccante che possa giocarsi la maglia da titolare con Giroud nella prossima stagione. Maldini e Massara starebbero seguendo diversi profili giovani e tra questi spunta anche quello di Gianluca Scamacca che dopo una grande stagione al Sassuolo sta riscontrando delle difficoltà in Premier League.

Il giovane attaccante italiano non riesce ad imporsi con continuità al West Ham vista la folta concorrenza e per questo potrebbe decidere di ritornare in Italia. Il Diavolo sta osservando la situazione e potrebbe provare a riportare il giovane bomber nel campionato italiano.

Oltre Scamacca, il Milan tiene d'occhio anche altri giovani prospetti come Noah Okafor del Salisburgo già trattato nella precedente sessione di mercato, e Hojlund, gioiellino danese dell'Atalanta nel mirino di Napoli e Juventus in caso di cessione di Osimhen e Vlahovic.

Milan, possibile interesse per Diakhaby

Oltre al reparto offensivo, il Milan potrebbe apportare delle modifiche anche a centrocampo e soprattutto in difesa. Infatti con il passaggio al 3-5-2, i rossoneri potrebbero decidere di acquistare un altro difensore per completare il pacchetto di centrali a disposizione di Stefano Pioli.

Uno dei profili seguiti da Maldini e Massara sarebbe quello di Mouctar Diakhaby, centrale francese in forza al Valencia. Il classe 96 potrebbe lasciare la Spagna in estate, visto che non ha ancora rinnovato il proprio contratto e potrebbe liberarsi a parametro zero. Il Diavolo potrebbe così virare sul 25enne difensore, seguito anche dall'Inter per il dopo Skriniar.

Altro nome da prendere in considerazione è quello di Samuel Umtiti che tanto bene sta facendo con la maglia del Lecce.

Oltre ad un possibile acquisto di un centrale, il Diavolo sta valutando anche un vice Theo Hernandez visto il difficile riscatto di Sergino Dest dal Barcellona. I rossoneri starebbero monitorando la situazione legata a Mario Rui [VIDEO] che potrebbe lasciare Napoli in estate, con l'arrivo di un terzino sinistro come Parisi dell'Empoli.