Le attuali vicende giudiziarie della Juventus stanno preoccupando i tifosi bianconeri, fra questi c'è anche il conduttore radiofonico Linus.

Il direttore editoriale Radio Gedi (appartenente al Gruppo Exor) in una recente intervista ha voluto parlare della situazione giudiziaria che sta riguardando la società bianconera e ha elogiato John Elkann, sottolineando come l'amministratore delegato della Exor abbia una grande passione non solo per la Ferrari ma anche per la Juventus. Frau calciatori della rosa bianconera invece Linus ha voluto apprezzare in particolare Danilo.

Linus sulle vicende giudiziarie che stanno riguardando la Juve

'È stata una forte stangata alla fine dello scorso anno, quando è esploso il caso plusvalenze. Ma l’essere umano è fatto per ripartire e il tifoso ha la stessa dinamica mentale. Pian piano ci si adegua alle nuove realtà', sono queste le dichiarazioni di Linus in una recente intervista a Tuttosport.

Il direttore editoriale Radio Gedi ha poi aggiunto che nessuno conosce l'evoluzione del caso plusvalenze e la manovra stipendi: potrebbero infatti decadere tutte le accuse, ma anche arrivare ulteriori sanzioni dopo la penalizzazione di 15 punti.

Linus ha poi aggiunto: 'Spero che si sgonfi tutto, ma non per un cavillo giuridico (...) probabilmente come squadra e come tifosi ci troveremmo a sentirci dire che abbiamo truffato, che abbiamo imbrogliato...

A me piacerebbe che ciò che è successo fosse anche un punto di partenza per ricostruirci un rapporto con il resto del mondo del calcio'.

Le opinioni di Linus su Elkann, sulla passione per la Juve e su Danilo

Sulla passione di John Elkann per la Juventus il conduttore radiofonico ha voluto raccontare un episodio relativo a un dialogo avvenuto proprio con l'imprenditore: "Lo scorso anno, quando abbiamo avuto un momento un po’ di crisi dopo i tanti Scudetti, mi è scappato di dire “vabbè dai, ne abbiamo vinti nove di fila, può anche bastare”.

La replica: “No! Dieci sarebbe più bello e i miei figli sarebbero molto più contenti”, è una determinazione tipicamente juventina che mi è piaciuta molto".

Linus ha poi voluto elogiare un giocatore della rosa attuale della Juventus, ossia il difensore brasiliano Danilo: "È il più rappresentativo della squadra. Poi non è proprio giovanissimo, me lo sento più vicino anche se ha la metà dei miei anni... Mi piace perché è positivo e carismatico".