La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti nel Calciomercato estivo. C'è molto lavoro da fare per la società bianconera che dovrà tenere conto anche delle vicende giudiziarie che la vedono direttamente coinvolta. C'è da decidere il futuro dei giocatori in scadenza ma c'è anche l'esigenza di rinforzare la rosa nel settore difensivo, oltre che a centrocampo, soprattutto se dovessero partire Rabiot e Paredes. Fra i migliori del campionato italiano, spicca sicuramente Sofyan Amrabat, riferimento anche della nazionale del Marocco al recente mondiale in Qatar, con la rappresentativa africana che è arrivata addirittura in semifinale.

Il centrocampista è diventato un riferimento della Fiorentina, giocando una grande partita nel match vinto dai viola contro il Milan.

Ad approvare l'eventuale acquisto di Amrabat da parte della Juventus, è stato Mehdi Benatia, ex centrale bianconero. In una recente intervista, il classe 1987 ha dichiarato che il centrocampista può essere un giocatore da Juventus.

L'ex giocatore della Juventus Benatia ha parlato di Amrabat

'Se è da Juve? Ha fatto vedere il suo valore al Mondiale e con la Fiorentina. È un giocatore che ti dà forza e qualità in mezzo al campo. Sì, può essere anche lui un giocatore da Juve'. Queste le dichiarazioni di Mehdi Benatia in una recente intervista a calciomercato.it. L'ex giocatore della Juventus ha parlato anche di Dybala e di Smalling.

Sull'argentino ha dichiarato: 'Crea sempre qualcosa, anche nel gioco della squadra. Però, secondo me, è più bravo quando viene tra le linee e crea la superiorità numerica'. Sull'importanza di Smalling per la Roma ha aggiunto: 'È un giocatore d'esperienza, ha segnato anche tre gol in questa stagione, sarebbe un giocatore da tenere'.

Benatia ha elogiato la vittoria della Roma definendola molto importante per la classifica. È apparso dispiaciuto, però, per la sconfitta della Juventus, essendo un ex di entrambe le squadre. L'ex centrale ha sottolineato come la squadra bianconera stia facendo bene, nonostante ci siano problemi importanti legati alle vicende giudiziarie che la vedono coinvolta.

La stagione fin qui disputata da Amrabat

Il giocatore della Fiorentina Amrabat sta disputando una stagione importante nella squadra toscana. Ha giocato, finora, 33 match fra campionato italiano, Coppa Italia e Conference League. È un riferimento della nazionale del Marocco: ha giocato il suo primo match nel 2017 e sinora ha disputato 46 match con la rappresentativa africana. La valutazione di mercato del giocatore è di circa 25 milioni di euro ma il suo contratto, in scadenza a giugno 2024, potrebbe agevolare le società interessate al suo acquisto. Con un'offerta da circa 15-20 milioni di euro, Amrabat potrebbe lasciare la società toscana nel calciomercato estivo.