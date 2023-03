La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e vicende giudiziarie. Come recentemente dichiarato dal direttore tecnico della società bianconera Francesco Calvo attualmente il mercato è fermo anche per quanto riguarda il prolungamento di contratto dei giocatori in scadenza. Eventuali intese contrattuali potrebbero arrivare dopo il 19 aprile. Intanto però la società bianconera potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero nel Calciomercato estivo dopo gli arrivi la scorsa estate di Paul Pogba e Angel Di Maria. Come scrive la stampa spagnola fra i giocatori che piacciono c'è sicuramente N'Golo Kanté, che ha saltato gran parte della stagione per un infortunio muscolare.

Si tratterebbe però di un acquisto molto importante per la società bianconera che incrementerebbe la qualità del centrocampo bianconero.

Possibile offerta della Juventus per Kanté

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli la Juventus sarebbe pronta ad offrire un contratto a N'Golo Kanté. Il centrocampista francese piace alla società bianconera anche perché in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno. Arriverebbe a parametro zero dopo una stagione in cui è stato condizionato da un infortunio muscolare. Fino ad adesso ha disputato 2 match nel campionato inglese prima dell'infortunio muscolare. Potrebbe ritornare dopo la pausa delle nazionali. La stampa inglese parla di un Chelsea pronto ad offrirgli un contratto di due stagioni.

Il giocatore gradirebbe la permanenza nella società inglese ma allo stesso tempo la stampa spagnola parla di un interesse concreto della Juventus. Fra l'altro a Torino ritroverebbe un amico come Pogba ma potrebbe anche giocare con Adrien Rabiot, in scadenza di contratto a giugno ma che secondo le ultime notizie di mercato starebbe valutando il prolungamento di contratto con la società bianconera.

Kanté ha saltato il mondiale in Qatar con la nazionale francese come Paul Pogba. A proposito invece del classe 1993 come dichiarato da Allegri il suo rientro difficilmente è previsto appena dopo la pausa nazionale. Si dovrà attendere probabilmente fine aprile per averlo disponibile.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe attingere al mercato dei parametri zero ingaggiando altri giocatori che vanno in scadenza con le rispettive società.

Fra queste c'è sicuramente Alejandro Grimaldo, terzino sinistro del Benfica che starebbe valutando una nuova esperienza professionale dopo diverse stagioni nella società portoghese. Per la fascia sinistra piace anche Carlos Augusto del Monza, che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro. Più o meno la valutazione di mercato del terzino destro dello Spezia Emil Holm, protagonista con la società ligure di una stagione importante.