La Juventus si è aggiudicata un match molto delicato in campionato contro l'Inter, un successo che ha consolidato la squadra bianconera settima in classifica a -7 dal quarto posto occupato dal Milan, il tutto in attesa della decisione sul ricorso al Collegio di Garanzia di Garanzia del Coni che potrebbe anche portare all'annullamento della sanzione di 15 punti di penalizzazione inflitti dalla Corte Federale d'Appello sul caso plusvalenze.

Restando ai temi di campo e parlando più nello specifico di Calciomercato, subito prima di Inter-Juventus è stato intervistato Michele Padovano che ha rilasciato interessanti dichiarazioni sulle mosse che adotterebbe mettendosi nei panni dei dirigenti del club.

L'ex attaccante bianconero ha così suggerito l'ingaggio di Antonio Conte come tecnico considerando anche che l'allenatore pugliese lascerà probabilmente il Tottenham a giugno essendo in scadenza di contratto. Padovano ha poi aggiunto che non riconfermerebbe Paul Pogba per la stagione 2023-24.

Michele Padovano ha parlato di Antonio Conte e di Paul Pogba

'Conte è uno dei migliori tecnici del mondo, quello che riesce a trasferire lui non lo fa nessuno'. Queste le dichiarazioni di Michele Padovano in una recente intervista a calciomercato.it prima di Inter-Juventus.

'Fossi un dirigente della Juventus lo porterei a Torino' ha chiosato al riguardo Padovano che ha poi parlato anche di Paul Pogba, fermo ad appena due presenze stagionali per via di una serie di infortuni che ne hanno pregiudicato l'impiego: 'Io non lo riconfermerei, punterei su altri giocatori che possano vestire questa maglia così pesante nel migliore dei modi'.

Il futuro professionale di Conte e di Pogba

Il tecnico Antonio Conte è in scadenza di contratto con il Tottenham a giugno: attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento con la società inglese anche alla luce delle recenti dichiarazioni rilasciate dall'allenatore nel post partita di Southampton-Tottenham in cui ha criticato giocatori e società accusandoli di non possedere una mentalità vincente.

Al di là di questo appare difficile pensare ad un ritorno alla Juventus del tecnico pugliese, soprattutto se Massimiliano Allegri dovesse chiudere la stagione positivamente: oltre ad una rincorsa in campionato che inizia a dare i primi frutti anche in ottica Europa, il tecnico livornese ha infatti guadagnato l'accesso ai Quarti di Finale di Europa League oltre ad aver già centrato la semifinale di Coppa Italia.

Venendo invece a Pogba, lo stesso Allegri nel post Inter-Juventus ha scartato la possibilità che possa essere disponibile subito dopo la pausa per le nazionali, al contrario invece di tutti gli altri infortunati della rosa: Milik, Di Maria, Bonucci e Alex Sandro dovrebbero infatti tutti essere a disposizione per il match contro l'Hellas Verona, anche Moise Kean tornerà disponibile dopo aver scontato i due turni di squalifica successivi al cartellino rosso rimediato in Roma-Juventus.