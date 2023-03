La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Molto dipenderà dalle vicende giudiziarie, come ha spiegato prima del match fra Inter-Juventus il direttore tecnico Francesco Calvo. Il dirigente si è soffermato anche sui giocatori in scadenza a giugno, sottolineando come la loro permanenza sarà valutata soprattutto dopo l'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni previsto il 19 aprile. Calvo ha parlato di Angel Di Maria ma anche di Adrien Rabiot, proprio sul francese ha confermato il confronto con la mamma-agente sportivo.

Prima del match è stata Sky Sport la volontà da parte del giocatore di poter considerare la permanenza nella società bianconera prolungando la sua intesa contrattuale attualmente in scadenza a giugno. La crescita del francese nelle ultime due stagioni è stata evidente, contro l'Inter è stato uno dei migliori servendo l'assist decisivo per il gol di Kostic.

Il giocatore Rabiot potrebbe prolungare la sua intesa contrattuale con la Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato di Sky Sport il giocatore Adrien Rabiot starebbe valutando la possibilità di rimanere alla Juventus. Il centrocampista francese è seguito da diverse società in particolar modo inglesi, ma sarebbe pronto ad accettare un'offerta di prolungamento di contratto.

Molto dipenderà dalle vicende giudiziarie ma il centrocampista potrebbe prolungare allo stesso ingaggio che attualmente guadagna, ovvero circa 7 milioni di euro a stagione accettando anche un bonus alla firma di circa 10 milioni di euro. D'altronde lasciarlo partire significherebbe andare ad investire su un giocatore che potrebbe costare molto di più del francese oltre al fatto che non è facile trovare un centrocampista con le sue caratteristiche tecniche e fisiche.

Del francese ha parlato Francesco Calvo nell'intervista prima di Inter-Juventus. Il direttore tecnico della società bianconera ha dichiarato che si sta parlando sia con il francese che con Di Maria ma tutto si deciderà dopo l'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni previsto il 19 aprile.

La stagione fino ad adesso disputata da Rabiot

Il centrocampista Adrien Rabiot ha giocato fino ad adesso 23 match nel campionato italiano segnando 7 gol e fornendo 3 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 1 match in Coppa Italia, 5 match in Champions League con 2 gol segnati e 4 match ed 1 assist fornito ad un suo compagno in Europa League. È stato uno dei migliori della nazionale francese nel mondiale in Qatar a novembre e dicembre 2022, con la nazionale francese che ha perso in finale contro i compagni di squadra alla Juventus nazionali argentini Leandro Paredes e Angel Di Maria.