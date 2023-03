La sconfitta dell'Inter contro lo Spezia per 2 a 1 starebbe facendo riflettere i dirigenti della società nerazzurra per quanto concerne il futuro di Simone Inzaghi. Beppe Marotta, secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe dunque pensare ad una esonero del tecnico piacentino e ad un ritorno di fiamma, quello di Antonio Conte.

Il nuovo passo falso dell'Inter starebbe facendo riflettere Marotta che penserebbe a Conte per la prossima stagione

L'Inter, che nella serata di venerdì ha perso 2 a 1 contro lo Spezia, è di nuovo incappata in una sconfitta contro una di quelle squadre ritenute piccole.

La formazione nerazzurra nell'arco del campionato in corso ha lasciato diversi punti per strada contro le squadre militanti nella parte destra della classifica, difetto che per molti dovrebbe essere imputato a Simone Inzaghi.

Il tecnico piacentino realisticamente parlando non dovrebbe rischiare l'esonero in questa stagione visto che siamo ormai arrivati alla ventiseiesima giornata di campionato. Tuttavia, secondo le indiscrezioni trascritte dalla Gazzetta dello Sport, Marotta starebbe pensando ad un suo sostituto per la prossima annata. Il nome che l'ad dell'Inter seguirebbe con maggiore attenzione sarebbe quello di Antonio Conte: il tecnico salentino che ormai due anni fa vinse il tricolore con la formazione nerazzurra, sarebbe ad un bivio con il Tottenham.

Di fatto il suo contratto scadrà al termine della stagione in corso e secondo le ultime news sia Conte sia il Tottenham non sarebbero convinti di continuare insieme. Inoltre il manager pugliese avrebbe palesato più volte la volontà di tornare in Italia per stare vicino alla propria famiglia e per respirare di nuovo l'aria di casa.

Per questa serie di ragioni Marotta potrebbe dunque accontentarlo proponendogli la panchina dell'Inter ed esonerando un Simone Inzaghi che comunque è legato contrattualmente ai nerazzurri fino al 2025. C'è comunque da sottolineare come su Antonio Conte ci sarebbe lo sguardo anche della Juventus e della Roma

Di Marzio su Inzaghi: "Il suo futuro è in discussione e potrebbe dipendere dalla partita con il Porto"

Del futuro di Simone Inzaghi all'Inter ha voluto parlare anche Gianluca Di Marzio.

Il giornalista di Sky Sport ha voluto commentare quelle che potrebbero essere le mosse della società nerazzurra nei confronti del tecnico piacentino: "Che intenzioni ha l'Inter con l'allenatore? Il futuro di Inzaghi dipende dalla partita con il Porto e sicuramente è in discussione per il futuro, questo senza ombra di dubbio. Credo ci siano delle riflessioni in corso sul nuovo allenatore della prossima stagione. Dipende anche come finisce la questione Champions per capire se questa riflessione porterà ad un divorzio certo oppure no".