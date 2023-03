L'Inter potrebbe essere una delle grandi protagoniste della prossima sessione estiva di Calciomercato visto che ci sono tanti discorsi che rappresentano ad oggi un'incognita. In ogni reparto potrebbero esserci dei cambiamenti e tra questi c'è ovviamente anche il centrocampo, dove Roberto Gagliardini andrà via essendo in scadenza di contratto e Marcelo Brozovic potrebbe essere ceduto per abbassare il monte ingaggi e fare cassa. In entrata, uno dei nomi che piacerebbe alla società nerazzurra è quello di Samuele Ricci, che al Torino sta facendo molto bene e ha dimostrato di poter giocare in diversi ruoli in mezzo al campo.

Un giocatore che sembra piacere molto anche al Milan. Anche i rossoneri, come i nerazzurri, potrebbero cambiare tanto in mezzo al campo tra qualche mese visto che ci sono alcuni discorsi in sospeso tra calciatori che non rientrano nei piani ed altri che, invece, vorrebbero giocare con maggiore continuità.

La proposta dell'Inter per Ricci

L'Inter avrebbe messo gli occhi su Samuele Ricci in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Il centrocampista del Torino piace molto anche per la sua duttilità visto che ha dimostrato di poter giocare come regista in un centrocampo a tre lo scorso anno a Empoli, mentre in questa stagione si è ambientato perfettamente dopo un adattamento di qualche mese (essendo stato acquistato a gennaio 2022) nei due di centrocampo di Ivan Juric, che si schiera spesso con il 3-4-2-1.

Il classe 2001 potrebbe prendere il posto di Marcelo Brozovic, che sembra essere in uscita e potrebbe essere ceduto al Barcellona, visto che si parla di un possibile scambio con Franck Kessié. La valutazione di Ricci si aggira sui 15 milioni di euro, ma il club meneghino potrebbe mettere sul piatto un cartellino per abbassare l'esborso economico.

Uno dei nomi è quello di Samuele Mulattieri, che tanto bene sta facendo in Serie B con la maglia del Frosinone, attualmente il calciatore è valutato tra i 7 e gli 8 milioni di euro.

L'offerta del Milan al Torino

Anche il Milan avrebbe messo gli occhi su Samuele Ricci in vista della prossima estate. Sia che Pioli decida di confermare il passaggio al 3-4-2-1, sia che decida di tornare al 4-2-3-1 o 4-3-3, il giovane centrocampista si sposerebbe bene nel suo scacchiere tattico.

D'altronde andrà via sicuramente Tiemoué Bakayoko, che tornerà al Chelsea, ma ci sono anche i discorsi relativi a Tommaso Pobega e Yacine Adli, che vogliono giocare con maggiore continuità. E proprio uno di questi potrebbe essere offerto al club di Urbano Cairo per provare ad intavolare uno scambio alla pari senza alcun esborso economico. Bisognerà vedere se il Toro accetterà o se chiederà un conguaglio a prescindere dalla contropartita tecnica.