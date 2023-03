La dirigenza nerazzurra potrebbe decidere di sostituire Simone Inzaghi a fine stagione qualora non si riuscisse a qualificare per la prossima Champions League e al suo posto starebbe prendendo quota la posizione di Cristian Chivu, allenatore della Primavera dell'Inter.

L'idea per il nuovo allenatore: Christian Chivu dalla Primavera

Il destino di Simone Inzaghi sarebbe legato al posizionamento finale in campionato del club nerazzurro; qualora si riuscisse a centrare almeno il quarto posto, il tecnico piacentino potrebbe rimanere in panchina anche la prossima stagione, mentre in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League, potrebbe avvenire un cambio di guida tecnica.

La società nerazzurra avrebbe nel mirino diversi profili di livello internazionale ma le ultime indiscrezioni di calciomercato vorrebbero che a prendere il posto di Simone Inzaghi potrebbe essere Cristian Chivu, attuale allenatore della Primavera nerazzurra.

Il rendimento dei nerazzurri in campionato sarebbe considerato troppo altalenante, con 8 sconfitte ed oltre 30 reti subite in 26 incontri; la dirigenza starebbe cercando un profilo che possa garantire più costanza di risultati e il tecnico rumeno della Primavera nerazzurra (oltre che ex calciatore interista) sembrerebbe essere in pole.

Inoltre puntare su un tecnico delle proprie giovanili porterebbe un netto risparmio di denaro per la società.

Le alternative a Chivu sulla panchina nerazzurra

Per la prossima stagione la dirigenza dell'Inter avrebbe in mente anche diversi altri profili per sostituire Simone Inzaghi alla guida della formazione nerazzurra; il primo indiziato sarebbe Antonio Conte, per un ritorno a Milano dopo gli screzi avuti con la società che ne avevano causato la separazione due stagioni fa.

Anche Jurgen Klopp sarebbe un nome papabile per la panchina dell'Inter del futuro, ma l'entourage del tecnico non ha ancora deciso il futuro del tedesco attualmente al Liverpool.

Anche Roberto De Zerbi era stato affiancato alla panchina dell'Inter ma il tecnico avrebbe fatto sapere che preferirebbe rimanere un'altra stagione all'estero, frenando in questo modo un'eventuale trattativa per un suo ritorno in Italia.

L'ultimo nome caldo sarebbe quello di Thiago Motta, oggi allenatore del Bologna, ma anche in questo caso la pista si sarebbe raffreddata nelle ultime giornate.