La dirigenza dell'Inter starebbe pensando ad un colpo a parametro zero per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi: Juan Cuadrado probabilmente non rinnoverà con la Juventus e i nerazzurri avrebbero già avviato i contatti con lo staff del giocatore per provare a portarlo a Milano nella prossima stagione.

L'idea sulla fascia destra nerazzurra: Juan Cuadrado dalla Juventus

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbero valutando le possibilità sul mercato per cercare di rinforzare la rosa senza investire troppo sul mercato: per questo motivo si starebbero valutando le occasioni dei giocatori in scadenza e tra questi sarebbe emerso il nome di Juan Cuadrado.

L'esterno della Juventus andrà in scadenza contrattuale nel giugno di quest'anno e la società bianconera non sembrerebbe intenzionata ad un rinnovo del suo contratto: la dirigenza nerazzurra si sarebbe già mossa per avviare i contatti con lo staff del giocatore per discutere del suo ingaggio.

Cuadrado nelle ultime partite della Juventus sta ritrovando la titolarità e Massimiliano Allegri sembrerebbe volergli dare più spazio in questo finale di stagione, ma il suo futuro in bianconero sembrerebbe compromesso soprattutto per sopraggiunta età anagrafica.

Il suo stipendio elevato potrebbe frenare la trattativa per un suo passaggio in nerazzurro, ma Giuseppe Marotta starebbe lavorando per limare questa situazione e cercare di trovare un accordo per la prossima stagione.

Gli altri club sul giocatore

Sull'esterno colombiano della Juventus ci sarebbe l'interesse di altri club della nostra Serie A, prima tra tutti la Roma, che vorrebbe provare a portare nella capitale Juan Cuadrado proponendo un contratto biennale con uno stipendio di circa 3 milioni di euro netti di fronte ai 5 percepiti oggi dal club bianconero.

Cuadrado sarebbe anche seguito dal Milan, che starebbe riflettendo su un rinforzo low cost per la fascia destra da affidare a Stefano Pioli, ma anche in questo caso l'ostacolo principale sarebbe rappresentato dall'ingaggio percepito dal colombiano.

Le statistiche di Juan Cuadrado

In questo campionato di Serie A l'esterno colombiano ha disputato 18 partite con la Juventus, segnando 3 reti e fornendo un solo assist, ben al di sotto della sua personale media con il club bianconero nelle scorse stagioni.

Juan Cuadrado era stato acquistato dalla Juventus nell'estate del 2017 dal Chelsea per una cifra vicina ai 20 milioni; il club inglese aveva comprato il cartellino del colombiano nel 2015 dalla Fiorentina per 31 milioni di euro.

Nella sua carriera nella nazionale colombiana ha disputato in totale 113 partite segnando 10 marcature.