La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante la sessione estiva.

La prima esigenza è quella di definire il futuro professionale dei giocatori in scadenza a giugno. Fra questi c'è Angel Di Maria: l'argentino non ha nascosto di trovarsi molto bene a Torino e di aver già avviato le trattative per il rinnovo che potrebbe così concretizzarsi anche se la Juventus non dovesse disputare le competizioni europee.

Si lavora però anche ai rinforzi, soprattutto a centrocampo potrebbero esserci uno o due acquisti se si considera che Leandro Paredes tornerà al Paris Saint Germain e che Adrien Rabiot potrebbe lasciare il club a parametro zero a giugno.

I nomi su cui la Juventus starebbe lavorando sono quelli di Morten Hjulmand e Davide Frattesi, entrambi classe 1999 e protagonisti di una stagione importante rispettivamente al Lecce e al Sassuolo.

La valutazione di mercato del danese è di circa 20 milioni di euro, costa invece intorno ai 35 milioni di euro il nazionale italiano.

Possibile offerta per Hjulmand e Frattesi

Secondo le ultime indiscrezioni riprese da Calciomercato.com, la Juventus starebbe dunque lavorando all'acquisto di uno o due centrocampisti. Molto dipenderà dal futuro professionale di Paredes e Rabiot ma arriverebbero conferme sull'interesse per Morten Hjulmand del Lecce e per Davide Frattesi del Sassuolo. Il centrocampista danese sarebbe il sostituto ideale dell'argentino, un giocatore abile nell'impostazione di gioco e nel garantire equilibrio.

Diverse invece le caratteristiche di Frattesi, che garantisce inserimenti e gol come dimostrano le realizzazioni in questa stagione con il Sassuolo (sei i suoi gol in campionato).

Da valutare ci sarà poi anche il ritorno di Nicolò Rovella, attualmente in prestito al Monza.

Il mercato della Juventus

Rinforzi a centrocampo ma anche in difesa. Sembra essere questa la strategia di mercato della Juventus, che potrebbe prelevare almeno un centrale mancino e due terzini. Per la fascia sinistra sono due i nomi che piacerebbero, ovvero Alejandro Grimaldo del Benfica e Carlos Augusto del Monza.

Lo spagnolo arriverebbe a parametro zero essendo in scadenza di contratto a giugno. Costa invece circa 10 milioni di euro il brasiliano del Monza, più o meno la valutazione di mercato di Emil Holm dello Spezia, terzino destro della società ligure considerato un prospetto interessante all'ombra della Mole.