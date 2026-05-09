Ultimi novanta minuti della stagione regolare di Serie B e clima già rovente sugli spalti. Tra promozione, playoff e salvezza, l’ultima giornata si preannuncia decisiva anche sul fronte tifosi, con numeri importanti in diversi settori ospiti ma anche numerose restrizioni: dalle trasferte vietate ai divieti per residenti, passando per obbligo di tessera e stop ai gruppi organizzati. Ecco il quadro completo delle presenze attese sugli spalti tra Serie A, Serie B e playoff di Serie C.
Spettatori A
- Lecce – Juventus 350 (sold out)
- Lazio – Inter 2.120 (no gr. organizzati)
- Milan – Atalanta 170 (tes., no gruppi organizzati)
- Torino – Sassuolo 9.000* (28)
- Napoli – Bologna (viet. res.)
- Cagliari – Udinese 375
- Hellas Verona – Como 1400
- Fiorentina – Genoa (no gr. org.)
- Parma – Roma divieto rresidenti
- Cremonese – Pisa 64 (tes., no gr.org.)
Serie B
- Frosinone – Mantova 15.365 (228)
- Cesena – Padova 12.526 (vietata)
- Avellino – Modena 12.000 (127)
- Reggiana – Sampdoria 11.514 (322, tes., no gruppi org.)
- Venezia – Palermo 11.378 (93, viet. res.)
- Pescara – Spezia 10.994 (9, viet. residenti)
- Monza – Empoli 10.653 (64, viet. residenti)
- Catanzaro – Bari 8.614 (533)
- Südtirol – Juve Stabia 5.064 (27, tes., no gr.org.)
- Virtus Entella – Carrarese 4.846 (1.097)
Play off/ out e Supercoppa Serie C
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- Casertana – Salernitana divieto residenti
- Casarano – Renate 0
- Campobasso – Potenza (655)
- Pianese – Lecco (9, tes., no gr.org.)
- Cittadella – Ravenna (400)
- Bra – Torres (255)
- Benevento – Arezzo (116)
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