Nelle scorse ore l'ex calciatore Massimo Brambati ha parlato a TMW Radio della Juventus e della rincorsa in campionato che sta effettuando la formazione guidata da Massimiliano Allegri.

Di questo argomento hanno espresso la propria opinione anche il giornalista sportivo Giancarlo Padovan, intervistato da Sky Sport e il giornalista Marco Bellinazzo, intervenuto su Sportitalia.

Brambati elogia la Juve: 'Le altre squadre devono ringraziare il -15 che i bianconeri hanno preso in campionato'

L'ex calciatore del Torino Massimo Brambati è intervenuto nelle scorse ore ai microfoni di TMW Radio per parlare della Juventus e dello scontro che i bianconeri dovranno affrontare nella prossima giornata di campionato contro la Roma di José Mourinho.

In particolare Brambati ha elogiato il lavoro svolto dagli uomini di Massimiliano Allegri, sottolineando come senza la penalizzazione, la Juve sarebbe una delle candidate per qualificarsi alla prossima Champions League: "Sulla rincorsa Champions dico che le altre squadre debbano ringraziare che la Juve abbia preso questo -15, altrimenti sarebbe una squadra scomoda lì davanti, sarebbe seconda davanti anche a Inter e Milan. Io non avevo pronosticato Roma e Lazio tra le pretendenti, a oggi invece ci sono anche grazie al -15 della Juve. Credo che Allegri abbia detto bene, si deve pensare partita dopo partita e vedere poi come va".

Brambati ha poi parlato del possibile impiego di Paul Pogba dal primo minuto nella partita con la Roma, affermando come solamente Allegri conosca realmente le condizioni fisiche del centrocampista francese.

Padovan: 'La Juventus non andrà in Champions perché oltre al -15 è prevista una seconda penalizzazione'

Anche Giancarlo Padovan ha parlato nelle scorse ore della Juventus. Il giornalista sportivo, intervistato da Sky Sport, ha evidenziato come i bianconeri potrebbero non qualificarsi alla prossima Champions League a causa delle indagini sul caso stipendi.

Queste sono le sue parole: "Oggi la Juve è seconda in campionato e sul campo ha fatto 50 punti e sono numeri che nessuno le può togliere e che indicano il valore della squadra e del valore di quello che stanno facendo. La Juve però non andrà in Champions, è bene essere chiari, neppure se recupera dieci punti perché dopo la prima penalizzazione, ne è prevista una seconda e forse anche una terza ed è inutile illudere il pubblico bianconero".

Bellinazzo: 'La vera forza della Juventus si vedrà a fine stagione'

Della stagione dei bianconeri ha voluto parlare anche il giornalista Marco Bellinazzo, che intervistato da SportItalia ha detto sulla compagine bianconera: "La Juventus ha una squadra importante, al netto degli infortuni. Penso sia normale avere quella posizione in classifica senza il -15. Credo che Allegri abbia fatto un buon lavoro, anche se sicuramente al di sotto delle attese. La forza della Juve si vedrà a fine stagione, con un punteggio sul campo che la vedrà seconda o terza in classifica, poi bisogna vedere cosa succederà in altre sedi".