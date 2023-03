La Juventus prepara le prime mosse per la prossima campagna acquisti estiva. La società bianconera ha l'obiettivo di puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, con l'obiettivo di ritornare ai vertici del calcio italiano e soprattutto europeo. Le prime modifiche potrebbero riguardare la porta con Wojciech Szczesny che potrebbe salutare Torino a giugno. La Vecchia Signora non vuole farsi trovare impreparata e starebbe sondando altri portieri.

Juve, possibile interesse per Martinez

Oltre al sogno chiamato Donnarumma, la Juventus starebbe sondando la situazione di Emiliano Martinez, portiere argentino dell'Aston Villa appena laureatosi campione del Monda proprio con l'Albiceleste.

Dopo il trionfo con Messi e compagni, l'estremo difensore potrebbe decidere di intraprendere una nuova avventura in un top club europeo. Dopo l'interesse del Bayern Monaco che ci aveva provato già a gennaio, in estate potrebbe toccare alla Juventus che potrebbe decidere di intavolare una trattativa con l'Aston Villa.

La chiave potrebbe esser rappresentata da Weston Mckennie che, in caso di mancato riscatto dal Leeds, potrebbe esser inserito come parziale contropartita tecnica per arrivare al numero uno argentino.

Oltre al Dibu, la Vecchia Signora starebbe valutando anche giovani prospetti ma di grande affidamento: parliamo di Guglielmo Vicario dell'Empoli, nel mirino del Napoli in caso di addio di Meret al termine della stagione, e di Marco Carnesecchi, portiere di proprietà dell'Atalanta che sta facendo bene con la Cremonese.

Juve, possibile addio per Paredes: spunta l'Atletico Madrid

Il futuro di Leandro Paredes alla Juventus è sempre più in bilico. Il mediano argentino, arrivato in prestito dal Paris Saint Germain, non è un punto cardine della mediana di Massimiliano Allegri che, nel ruolo di play, continua a preferirgli Manuel Locatelli. Ciò potrebbe portare ad un mancato riscatto dell'ex Roma ed Empoli che potrebbe dire addio alla casacca bianconera dopo una sola stagione.

Con l'eventuale addio dalla Juventus, Paredes potrebbe sbarcare in Spagna. Infatti, Paredes sarebbe finito nel mirino dell'Atletico Madrid del Cholo Simeone che sarebbe a caccia di un uomo d'ordine davanti alla difesa. La possibile trattativa per Paredes potrebbe agevolare anche alcune mosse in entrata per la Juventus che potrebbe decidere di virare proprio su un centrocampista dell'Atletico Madrid ovvero Rodrigo De Paul, non al centro del progetto di Simeone e possibile partente in estate. Inoltre, il probabile mancato riscatto di Paredes potrebbe permettere ai bianconeri di virare fortemente su Davide Frattesi del Sassuolo, valutato 40 milioni di euro.