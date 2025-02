Nelle scorse ore l'opinionista Luca Gramellini ha parlato sul proprio canale Youtube della Juventus, sottolineando come il vero obiettivo dell'attuale dirigenza bianconera, secondo il suo punto di vista, non sarebbe la qualificazione alla prossima Champions League quanto il raggiungimento del pareggio di bilancio.

L'opinionista Luca Gramellini ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale analizza il momento che sta attraversando la Juventus: "Quando le cose non funzionano reiteratamente è inevitabile che si possa battere il tasto là dove ovviamente appaiono le maggiori magagne.

La spia accesa è su una proprietà che in questo momento non sta lanciando segnali positivi al al tifoso. Scanavino e Ferrero sono due uomini di fiducia di John Elkann ma non sono dei conoscitori di calcio, non sono gente di calcio, sono manager che hanno il chiaro ed unico obiettivo di sistemare i conti della Juventus. Di riportare il club in una linea di galleggiamento che dovrebbe avere un'azienda sana. Quindi quello che interessa è sistemare i conti".

Gramellini ha continuato dicendo: "Se la Juventus non dovesse andare in Champions non si straccerebbe le vesti. Cioè per la proprietà l'obiettivo prioritario non è l'ingresso nella massima competizione europea ma il risanamento dei conti dell'azienda.

Per cui non dovesse arrivare questo, la Juve procederebbe in maniera differente, vendendo pezzi pregiati".

L'opinionista ha infine sottolineato: "Al di là di quello che farà la proprietà, cosa deve fare Thiago Motta oggi per cercare di arrivare all'obiettivo quarto posto? Tutto quello che non ha fatto fino ad oggi o meglio, tutto quello che ha fatto solo a piccoli sprazzi.

Secondo me ad esempio la cena che organizzò con la squadra fu un un motivo di aggregazione, un momento studiato per superare scogli apparentemente insormontabili per fortificare il gruppo. Poi è chiaro che una cena non può bastare per sistemare tutto quello che eventualmente non va bene, tanto è vero che nella partita contro il PSV persa, sono riemersi dissapori, il rapporto con Yildiz, il rapporto con Cambiaso e le esternazioni assolutamente contrarie a quelle di Locatelli e Weah".

Juve, i tifosi rispondono a Gramellini: 'Speriamo che questa società venda il prima possibile'

Le parole di Gramellini hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi sul web: "Io sono pessimista perché nonostante gli evidenti errori Thiago Motta non ammette di aver sbagliato e dice che rifarebbe tutto. Questo dato di fatto è preoccupante. Inoltre penso che ci siano molti attriti all'interno dello spogliatoio, attriti che una società totalmente staccata dai valori bianconeri non potrà mai gestire" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Praticamente se guardano solo il pareggio di bilancio non andremo mai più da nessuna parte. Allora speriamo che questa proprietà venda il prima possibile".