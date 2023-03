Il derby calabrese di Serie C giocato lunedì 13 marzo si è chiuso in parità: finisce 1-1. All'Ezio Scida il Crotone è passato in vantaggio con Vasile Mogos e si è poi visto raggiungere dal Catanzaro con Luca Verna. Un punto che serve a poco per gli squali e che invece avvicina i giallorossi al ritorno in Serie B.

A fine match a prendere la parola in sala stampa sono stato i due tecnici, Lamberto Zauli per gli squali e Vincenzo Vivarini per il Catanzaro.

Crotone, prova importante contro la capolista

Il Crotone ha fatto la sua prestazione migliore nella gestione targata Lamberto Zauli.

Dopo un primo tempo di quantità e qualità, la ripresa ha portato al vantaggio siglato al 55' da Vasile Mogos dopo un' azione personale. I giallorossi sono poi arrivati al pareggio al 64' da Luca Verna.

Le prime due della classe quindi pareggiano 1-1: un pareggio che dà fiducia al Crotone in vista dei Play-Off e che regala la quasi certezza al Catanzaro del primo posto e del ritorno in Serie B.

Crotone, le parole di Zauli

A fine match il tecnico del Crotone Lamberto Zauli si è presentato in sala stampa spiegando: "C'è rammarico per non aver vinto una gara che avremmo meritato di fare nostra. I ragazzi hanno concesso una buona prestazione contro una squadra forte in fase offensiva e che ha concesso poco in quella difensiva.

Questa sfida deve essere un punto di partenza".

Poi l'allenatore rossoblù ha aggiunto: "I miei calciatori devono essere orgogliosi della prestazione offerta. Il mio compito è quello di guidarli anche nei play-off per cercare di arrivare ad affrontarli con la giusta determinazione. Si sono affrontate due squadre importanti, alla fine a vincere è stato lo spettacolo".

Vivarini si gode il suo Catanzaro

Questa è invece l'analisi del tecnico dai giallorossi Vincenzo Vivarini: "Il pareggio per noi rappresenta un risultato importante contro un Crotone forte. Mi aspettavo questo genere di gara, soprattutto l'ingresso di Pontisso ci ha permesso di esprimerci al meglio. Abbiamo avuto delle occasioni, potevamo fare meglio in alcuni frangenti".

L'allenatore del Catanzaro ha poi aggiunto: "Bisogna subito pensare alla prossima gara che sarà quella più importante della stagione. Dispiace non aver avuto al nostro fianco i tifosi che durante il torneo si sono sempre comportati bene. È stato deciso così, ne prendiamo atto e andiamo avanti".

Una gara senza tifosi ospiti

Il match della 31^ giornata tra Crotone e Catanzaro è stato anche contraddistinto dall'assenza dei tifosi giallorossi.

A seguito dei fatti avvenuti nel derby d'andata il Gos ha infatti deciso di precludere la trasferta alla tifoseria catanzarese: i supporters della capolista hanno quindi assistito al match dalla Curva Capraro mediante un maxi schermo allestito all'interno dello Stadio Nicola Ceravolo.