Nelle scorse ore il giornalista e tifoso juventino Claudio Zuliani ha parlato su Youtube commentando le recenti parole dette in conferenza stampa dal tecnico Thiago Motta, sottolineando come quella intrapresa dalla Juventus non possa essere la strada giusta, specie se si considera la recente eliminazione in Champions League e i numerosi pareggi ottenuti in campionato dai bianconeri.

Zuliani: 'Motta dice che siamo sulla strada giusta ma siamo usciti in Champion e fatto 16 pareggi'

Il giornalista Claudio Zuliani ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando delle ultime parole di Thiago Motta del tecnico della Juventus in conferenza stampa ha detto: "Stanno facendo molto discutere le dichiarazioni dell'italo brasiliano che continua imperterrito su questa strada in cui durante le conferenze stampa, a domanda precisa non arriva risposta.

Cioè lui ci gira intorno e praticamente non dà mai soddisfazione agli astanti. Ognuno ha il suo modo e la sua linea, ma nel momento in cui si esci da uno dei due obiettivi principali della stagione come gli ottavi di Champions League, dovresti fare un'analisi un po' diversa. Motta dice di andare avanti ed è giusto che tiri dritto per le sue idee, però parallelamente dice che questa è la strada giusta. Ma se siamo usciti dalla Champions League e abbiamo fatto 16 pareggi, come può essere la strada giusta?".

Zuliani ha proseguito: "Motta ha poi sottolineato quanto i dati siano importanti e diano un indizio. Quindi possiamo dire che la Juve adesso è verticale e non è più orizzontale. Allo stesso tempo Thiago dice che se c'è un lancio lungo e il centravanti segna, è la cosa più bella del mondo perché è lo scopo del gioco del calcio segnare.

Allora mandiamo in soffitta gli expected goals che sono basati su dati che in genere danno un'idea, ma poi non si realizzano in campo e non sono veritieri e mandiamo in soffitto il possesso palla. Perché fatto orizzontalmente o ad aggirare l'avversario senza tirare mai in porta non serve assolutamente a niente".

Juventus, i tifosi rispondono a Zuliani: 'Il modo di fare di Motta demotiva i calciatori'

Le parole di Zuliani hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi della Juventus sul web: "Squadra discontinua sia nel rendimento, sia nei risultati, se poi aggiungiamo gli errori di formazione e di sostituzione nel momento di saper leggere la gara, la frittata è completa.

Con il suo modo di fare demotiva chi potrebbe dare di più. Non dimenticare che la posizione in Champions è stato il ventesimo posto e gli infortuni muscolari sono da primato", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Motta con Giuntoli ha fatto un mercato dal valore davvero costo. Con questi presupposti non puoi dire che hai anni per crescere".