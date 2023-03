La settimana delle competizioni europee ha dato conferme importanti per le squadre italiane, con l'unica non qualificata ai quarti la Lazio di Maurizio Sarri, eliminata agli ottavi di Conference League contro l'Az Alkmaar. Per il resto Milan, Napoli e Inter sono ai quarti di Champions, Juventus e Roma a quelli di Europa League e la Fiorentina a quelli di Conference League. L'ultimo match di marzo prima della pausa nazionale ci regala una sfida importante in campionato, Inter-Juventus. I nerazzurri sono attualmente secondi in classifica, i bianconeri settimi.

Sarà un match molto importante per entrambe le squadre. Simone Inzaghi è pronto ad affidarsi a Lautaro Martinez, Massimiliano Allegri dovrebbe schierare nel settore avanzato Dusan Vlahovic, considerando anche la squalifica di Moise Kean. Da valutare il recupero di Angel Di Maria, che non è stato schierato contro il Friburgo in Europa League. Per quanto riguarda l'Inter sono indisponibili Bastoni, Dalbert e Gosens. La Juventus invece oltre allo squalificato Kean, non potrà schierare Alex Sandro, Bonucci, Kaio Jorge e Pogba per infortunio. Sarà valutato invece Milik, Allegri deciderà probabilmente prima del match.

Simone Inzaghi dovrebbe affidarsi a a Lautaro Martinez e Lukaku

Il tecnico dell'Inter dovrebbe schierare il 3-5-2.

In porta Onana, l'assenza di Bastoni potrebbe portare Inzaghi ad affidarsi in difesa a Skriniar, de Vrij e Acerbi. Centrocampo a cinque con Darmian sulla fascia destra, Calhanoglu centrocampista supportato da Barella e Mkhitaryan, sulla fascia sinistra considerando l'assenza di Gosens per infortunio dovrebbe essere confermato Dimarco.

Nel settore avanzato dovrebbero giocare Lautaro Martinez e Lukaku.

Il tecnico della Juventus Allegri dovrebbe schierare Di Maria e Vlahovic

Massimiliano Allegri potrebbe affidarsi al 3-5-2 confermando in porta Szczesny. Nel reparto arretrato considerando l'assenza di Bonucci e Alex Sandro il tecnico della Juventus potrebbe confermare la difesa che ha giocato contro il Friburgo, ovvero Gatti centrale di destra, Bremer e Danilo centrale di sinistra.

A centrocampo Cuadrado sulla fascia destra, Locatelli supportato da Fagioli e Rabiot e Kostic sulla fascia sinistra. Nel settore avanzato dovrebbe recuperare Angel Di Maria, che potrebbe giocare a supporto di Dusan Vlahovic.

Le probabili formazioni di Inter e Juventus

Inter (3-5-2): Onana - Skriniar, de Vrij, Acerbi - Cuadrado, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore Simone Inzaghi.

Juventus (3-5-2): Szczesny - Gatti, Bremer, Danilo - Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic - Di Maria, Vlahovic. Allenatore Massimiliano Allegri.