La Juventus sta programmando il mercato in previsione sessione estiva: al momento tutti i ruoli paiono in discussione a partire dalla porta. Secondo Calciomercato.com, potrebbe infatti lasciare Torino Wojciech Tomasz Szczęsny, in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno 2024.

In caso di partenza la Juventus potrebbe sostituirlo con Emiliano Martinez, portiere dell'Aston Villa e della nazionale argentina vincitrice del mondiale in Qatar. In scadenza di contratto a giugno 2027 la sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro.

Possibile offerta per Emiliano Martinez

La Juventus potrebbe dunque valutare eventuali offerte per Szczesny. Il portiere è in scadenza di contratto a giugno 2024 e una cessione nel calciomercato estivo potrebbe essere una delle ultime possibilità per monetizzare dal suo cartellino.

Dalla sua partenza potrebbero arrivare circa 20 milioni di euro, che sarebbero investiti su un sostituto. Si è parlato molto nei mesi scorsi al riguardo di Guglielmo Vicario e Marco Carnsesecchi, di proprietà di Empoli ed Atalanta, ma negli ultimi giorni starebbe prendendo quota l'ipotesi Emiliano Martinez, giocatore dell'Aston Villa e della nazionale argentina vincitrice del mondiale in Qatar.

In questa stagione si sta confermando nella società inglese, con cui ha disputato 24 match nel campionato inglese subendo 32 gol.

La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro. Dopo aver giocato in prestito in diverse società quando il suo cartellino era di proprietà dell'Arsenal, nel calciomercato estivo del 2020 è stato acquistato a titolo definitivo dall'Aston Villa per circa 17 milioni di euro. Ha il passaporto spagnolo, la cosa garantirebbe la possibilità di tesserarlo come comunitario.

Il mercato della Juventus

Carlo Pinsoglio, terzo portiere, potrebbe invece prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera, la sua importanza è evidente a livello di spogliatoio, non è un caso se da diverse stagioni fa parte della rosa bianconera. Sarà confermato anche il secondo Mattia Perin dato il prolungamento di contratto della scorsa stagione, da valutare invece il futuro professionale dei vari Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot tutti in scadenza di contratto a giugno 2023. Tra questi pare essere il colombiano l'indiziato numero uno a partire, per gli altri le trattative in vista di un possibile rinnovo sarebbero già iniziate.