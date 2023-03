Dopo l'1-0 dell'andata all'Allianz Stadium, la Juventus si ripete battendo il Friburgo, in Germania per 0-2 grazie al rigore di Vlahovic ed alla rete nel finale di Federico Chiesa. I bianconeri conquistano così la qualificazione ai quarti di finale di Europa League. Soddisfazione per il passaggio del turno per il tecnico Massimiliano Allegri ma anche qualcosa da rimproverare ai suoi specialmente per come è stata gestita la ripresa. Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dei bianconeri ha evidenziato come fosse importante ottenere il pass per il turno successivo ma quando si è in superiorità numerica bisogna effettuare scelte migliori e, invece, i piemontesi hanno calato il livello della concentrazione.

Secondo Allegri, il Friburgo in dieci non si è lasciato condizionare, giocando normalmente.

Il ritorno al gol di Vlahovic e Chiesa

Max Allegri ha sottolineato il ritorno alla rete del serbo Vlahovic e dell'esterno azzurro Federico Chiesa, evidenziando di essere felice per loro, specialmente dal punto di vista psicologico. L'attaccante non stava attraversando un momento semplice, da punto di vista psicologico: domenica, contro la Sampdoria ha fallito un penalty. Chiesa, invece, sta cercando di recuperare la migliore condizione dopo l'infortunio. Ciononostante, il mister dei bianconeri ha spostato nuovamente l'attenzione sulla performance della squadra nel complesso: "Bisogna migliorare assolutamente perché non possiamo fare questi errori nel secondo tempo".

Allegri ha evidenziato che i piemontesi, nei secondi 45 minuti di gioco, hanno rischiato troppe volte di prendere gol e questo non deve accadere.

Le parole di Federico Chiesa

Una felice serata, sicuramente, per Federico Chiesa che ha ritrovato la via del gol. L'esterno della Nazionale ha raccontato ai microfoni di Sky Sport l'azione che ha condotto al 2-0 finale.

In una circostanza precedente, Chiesa ha spiegato che aveva calciato forte fallendo, quindi ha pensato di provare la conclusione rasoterra. Esultando, ha chiesto perdono ai supporters bianconeri perché ha intenzione di dare il suo contributo alla causa dei piemontesi e, nelle ultime due stagioni, ci è riuscito poco per via degli infortuni.

Chiesa ha evidenziato di non essere ancora al massimo della condizione. Il suo primo obiettivo è quello di essere a disposizione del tecnico cercando di risolvere definitivamente il problema al ginocchio.

Chiesa, parole di incoraggiamento per Vlahovic

Così come Chiesa, anche Vlahovic ha trovato il gol. Quattro giorni dopo il tiro dagli undici metri sbagliato con la Sampdoria in campionato, Vlahovic ha trasformato quello del vantaggio in casa del Friburgo. Sulla punta serba, l'esterno azzurro ha dichiarato che è un calciatore molto forte aggiungendo che possiede tutte le qualità per divenire un fuoriclasse. Chiesa ha sottolineato come il compagno di squadra non stia attraversando un periodo semplice ma ha intenzione di dare il massimo per aiutare la Juventus. Nonostante il gol Vlahovic è stato criticato da Enrico Varriale che ha ritenuto 'inguardabile' la prestazione del nove bianconero.