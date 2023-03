Domenica 19 marzo alle ore 20:45 si giocherà Inter-Juventus, match valido per il 27° turno di Serie A 22/23. I nerazzurri provengono da una sconfitta in trasferta per 2-1 contro lo Spezia [VIDEO] di Semplici: in rete Nzola e Maldini per gli spezzini, mentre l'Inter ha inutilmente risposto con Lukaku su rigore. La Vecchia Signora, invece, ha ottenuto una vittoria per 4-2 all'Allianz Stadium contro la Sampdoria di Stankovic: la Juventus ha segnato con Bremer, Soulé e Rabiot (2); per i blucerchiati hanno replicato Djuricic e Augello.

Dove vederla: la gara di campionato tra Inter e Juventus sarà trasmessa in streaming su Dazn, ma anche sul canale Sky Sport Bar per gli esercizi commerciali che aderiscono al servizio Sky Business.

Inter, out Gosens e Bastoni

Mister Inzaghi e la sua Inter saranno ben consci che dovranno giocare il Derby d'Italia senza poter contare sulle prestazioni degli infortunati Gosens e Bastoni, mentre a trovare nuovamente la maglia da titolare in difesa dovrebbe essere Skriniar. Per affrontare i bianconeri, il tecnico nerazzurro potrebbe optare per il suo fedele 3-5-2, con Onana in porta. Terzetto arretrato che potrebbe vantare come titolari Acerbi, de Vrij e Skriniar. Il centrocampo dell'Inter, inoltre, avrà buone chances di essere inizialmente formato da Dimarco e Darmian che agiranno come ali, mentre al centro del reparto troveremo Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, infine, sembrerebbero i prescelti a guidare il fronte offensivo della compagine lombarda.

Juventus, Kean squalificato

Max Allegri e la sua Juventus affronteranno questo big match di campionato dovendo gioco forza fare a meno dello squalificato Kean e degli infortunati Pogba e Alex Sandro, mentre saranno da valutare le condizioni fisiche di Kaio Jorge, Bonucci e Milik. Per centrare la seconda vittoria di fila in Serie A, l'allenatore toscano potrebbe scegliere il 3-5-1-1, con Szczesny a difesa dei pali.

Bremer, Rugani e Danilo, invece, saranno i probabili titolari del pacchetto difensivo. Cerniera di centrocampo che, con ogni probabilità, sarà composta da Locatelli, Fagioli e Rabiot a far da filtro, con De Sciglio nelle vesti di esterno destro e Kostic che andrà a piazzarsi sul versante opposto. Angel Di Maria, in ultimo, dovrebbe occupare la trequarti campo, mentre Dusan Vlahovic sarà presumibilmente l'unico riferimento in attacco.

Le probabili formazioni di Inter-Juventus:

Inter (3-5-2): Onana, Skriniar, Acerbi, De Vrij, Dimarco, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Darmian, L. Martinez, Lukaku. Allenatore: S. Inzaghi.

Juventus (3-5-1-1): Szczesny, Danilo, Bremer, Rugani, De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Di Maria, Vlahovic. Allenatore: M. Allegri.