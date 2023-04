La Juventus è attesa da settimane impegnative anche per le vicende giudiziarie che la stanno riguardando. In attesa di ricevere la notifica dell'atto di chiusura d'indagine da parte della Procura Figc sulla manovra stipendi, la società bianconera spera che il 19 aprile possano arrivare notizie positive in merito all'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni sul caso plusvalenze.

Altro passo importante sarà la decisione del Consiglio di Stato in merito al ricorso presentato dalla Figc per l'utilizzo della nota 10940 da parte della difesa bianconera.

Un documento, quello fra Procura Figc e Covisoc, che contiene interpretazioni del caso plusvalenze e che la difesa ha avuto disponibile dopo aver fatto il ricorso al Tar del Lazio. La Figc però si è appellata al Consiglio di Stato contro la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale. Secondo l'avvocato Roberto Afeltra, intervistato da Tmw Radio: 'La decisione del Consiglio di Stato è la madre di tutte le sentenze'.

L'avvocato Afeltra su ricorso Figc al Consiglio di Stato per utilizzo nota 10940 da parte della difesa bianconera

'Il Tar con una sentenza ha affermato che la Juventus aveva diritto ad avere la nota 10940 e che era un documento procedimentale'. Queste le dichiarazioni di Roberto Afeltra a Tmw Radio.

L'avvocato ha aggiunto che sarà fondamentale capire se il Consiglio di Stato si esprimerà sul ricorso presentato dalla Figc per l'utilizzo della nota 10940 da parte della difesa bianconera prima del 19 aprile, data in cui il Collegio di Garanzia del Coni dovrà esprimersi sul caso plusvalenze. Ha aggiunto: 'se il Collegio di Garanzia dovrà valutare ricorso della società bianconera anche sulla base della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio è obbligato ad annullare la sentenza della Corte Federale d'Appello e restituirla indietro con rinvio'.

Il caso plusvalenze e la manovra stipendi

Si attende il 19 aprile per l'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni per il caso plusvalenze, con possibilità di annullamento, conferma o rimando alla Corte Federale d'Appello sulla sentenza di 15 punti decisa per la società bianconera in riferimento al caso plusvalenze. Secondo De Paola un eventuale annullamento sarebbe un fallimento per la giustizia sportiva e potrebbe portare alle dimissioni da presidente della Figc di Gabriele Gravina.

Per quanto riguarda invece la manovra stipendi la Juventus attende la chiusura delle indagini, dovrebbe arrivare la notifica dell'atto da parte del Procuratore Figc in questi giorni. L'obiettivo della Federazione Italiana Giuoco Calcio è cercare di chiudere i primi due gradi di giudizio entro la fine del campionato. Se però la Juventus dovesse affidarsi al terzo grado di giudizio per avere un esito definitivo del filone d'indagine si potrebbe aspettare fine luglio od inizio agosto. Questo significherebbe che un'eventuale penalizzazione potrebbe essere scontata nella stagione 2023-2024.