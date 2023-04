Turno pre-Pasquale che vede in campo il Milan e l'Empoli alle ore 21 allo stadio San Siro. Orario in stile europeo. La partita è valide per la ventinovesima giornata di Serie A. Anticipate a venerdì tutte le partite delle squadre che saranno impegnate nei quarti di Champions League. I rossoneri dopo un periodo di crisi sono riusciti a trovare finalmente una prestazione convincente nell'ultimo incontro di campionato. Il Milan infatti ha sconfitto la capolista Napoli al Maradona con uno scarto di quattro gol. La sorte vuole che gli uomini di Pioli siano nuovamente impegnati contro il Napoli mercoledì prossimo in un turno di coppa che si prevede incandescente.

In mezzo però c'è l'importante partita contro l'Empoli che ha saputo mettere in difficoltà le big. Altri passi falsi non sono ammessi nel cammino rossonero, a rischio la prossima partecipazione all Champions League. Brucia ancora la deludente sconfitta del Milan alla Dacia Arena contro l'Udinese. Dove direttamente dalle tribune friulane abbiamo commentato una partita quasi mono direzione per i padroni di casa. Pioli dovrebbe provare ad impegnare alcune seconde linee vista l'assenza di Zlatan Ibrahimovic e le condizioni non ottimali di Brahim Diaz. Piccoli fastidi muscolari anche per Rafael Leao che dovrebbe lasciare il posto ad Ante Rebic mentre Pierre Kalulu ancora assente dovrebbe dare spazio a Malick Thiaw con Simon Kjær risparmiato per l'impegno di coppa.

Per Paolo Zanetti invece non sarà tra i convocati Guglielmo Vicario con Lorenzo Tonelli assente per squalifica. Focus su Tommaso Baldanzi che giocherà nella trquarti campo da 10 e che alcuni rumors lo vogliono vicino al Milan. Ma per il calcio mercato è ancora troppo presto, resta una partita e un finale di stagione intenso e tutto da giocare.

L'arbitro dell'incontro sarà il signor Matteo Marcenaro della sezione CAN di Genova che arbitrerà per la prima volta il Milan e alla dodicesima gara in Serie A in assoluto.

Milan - Empoli: le quote e il pronostico

La vittoria per i rossoneri è data a 1,37 con il pareggio che si assesta intorno alla cifra tonda a 5 mentre la vittoria degli azzurri viene pagata ben 9 volte la quota giocata.

La quota GOL si ferma alta a 2,05 mentre la NOGOL a 1,67. Quote simili per l'over 2,5 che viene pagato 1,75 mentre l'over 3,5 a 2,85 potrebbe essere una giocata interessante visto il risultato dell'andata 1-3. Nonostante il probabile turnover gli indiziati ad aprire lo score dell'incontro sono Olivier Giroud a 4,25 e Rafael Leao a 4,75. A loro si avvicinano Ante Rebic e Divock Origi che dovrebbero partire tra gli undici iniziali e hanno entrambi una quota gol a 6,50. Per l'Empoli il gol dell'ex Mattia Destro e di Francesco Caputo vengono pagati entrambi 12.