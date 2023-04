Quarto atto stagionale tra Napoli e Milan. L'ultimo, il più importante. In palio c'è la qualificazione alla semifinale di Champions League con la vincente tra Benfica e Inter. L'ultimo atto stagionale che vede coinvolte le due squadre. Il Milan parte avvantaggiato con il gol messo assegno da Brahim Diaz nella gara d'andata. Un vantaggio prezioso per gli uomini di Pioli, ma che nella partita d'andata avevano avuto un pericolo in meno tra i partenopei: Victor Osimhen. L'attaccante della squadra di Spalletti è tornato a disposizione nell'ultimo turno di campionato contro l'Hellas Verona e nei pochi minuti che ha giocato, ha colpito una clamorosa traversa.

Un impiego, dell'attaccante nigeriano, dal primo minuto è auspicabile da parte di Spalletti che dovrebbe rischiarlo al posto di Elmas che ha giocato da falso 9 all'andata. Saranno assenti Anguissa e Kim che, risultano squalificati per somma di ammonizioni. Le loro posizioni dovrebbero essere occupate da Ndombele e da Juan Jesus.

Entrambe le squadre si sono fermate in campionato. Il Milan è reduce da un pareggio contro il Bologna, mentre il Napoli ha pareggiato in casa contro l'Hellas Verona. L'arbitro dell'incontro sarà il polacco Szymon Marciniak. L'arbiro ha già diretto i rossoneri, l'anno scorso a Liverpool, con molte polemiche tra i rossoneri per il gol annullato a Kjaer e il rigore per fallo di mano di Bennacer, nella fase a girone e quest'anno a Zagabria dove il Milan ha calato il poker alla Dinamo nella fase a gironi di Champions League.

Il polacco ha diretto anche la finale dei mondiali FIFA tra Argentina e Francia.

Napoli i convocati dei Luciano Spalletti per la sfida contro il Milan

Portieri: Gollini, Idasiak, Meret

Difensori: Bereszynski, Di Lorenzo, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Juan Jesus, Rrahmani

Centrocampisti: Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zielinski

Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori

Napoli - Milan le quote e il pronostico

Le quote parlano di una quasi sicura vittoria del Napoli, a 1,87 che porterebbe o ad un allungamento della partita ai supplementari o il passaggio dei padroni di casa, con il pareggio quotato 3,45 la quota premierebbe il Milan così come la vittoria per i rossoneri a 4,50.

Per quanto riguarda la zona GOL, le due quote si equivalgono con un leggero favore per il GOL a 1,9 rispetto al NOGOL a 1,85. L'over 2,5 viene pagato 2,05 mentre l'over 3,5 viaggia a 3,60 quota alta, ma interessante da giocare. Il risultato con la quota più bassa è l'1-0 (a 6,25) che rimanderebbe il tutto ai supplementari, mentre il secondo risultato è l'1-1 che a 6,75 premierebbe il Milan seguito dallo 0-0 a 8,50.

Il recuperato Victor Osimhen è l'uomo indiziato a segnare il primo gol della gara, seguito da Kvaratskhelia a 5,5 e Giacomo Raspadori a 6,75. Per i rossoneri il primo indiziato al gol è Olivier Giroud a 7,75 mentre l'autore del gol all'andata Brahim Diaz a 15 potrebbe essere un buon investimento.