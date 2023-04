Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter nella prossima sessione estiva di Calciomercato è Marcelo Brozovic. In questa stagione il centrocampista croato ha dovuto far fronte ad almeno due problemi fisici gravi che lo hanno relegato ai box per diversi mesi e inevitabilmente ne ha risentito anche il rendimento in campo. Proprio per questo motivo la società nerazzurra starebbe pensando ad una sua partenza tra qualche mese per fare cassa e abbassare il monte ingaggi. Sono diverse le società che avrebbero fatto un sondaggio per il classe 1992, e tra queste c'è soprattutto l'Atletico Madrid, che avrebbe mosso i passi più concreti.

Un altro giocatore che quasi sicuramente infiammerà il mercato è Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano sta trascinando il Napoli alla conquista di uno storico scudetto, il terzo della sua storia e inevitabilmente ha attirato l'attenzione dei top club europei. Tra questi c'è il Paris Saint Germain, pronto a fare follie pur di portare il giocatore all'ombra della Tour Eiffel.

Atletico Madrid su Brozovic

L'Atletico Madrid è interessata a Marcelo Brozovic in vista della prossima estate. Il centrocampista croato non è più considerato intoccabile dall'Inter, soprattutto dopo l'esplosione di Hakan Calhanoglu in cabina di regia, con i nerazzurri che vorrebbero puntare su di lui l'anno prossimo, con Asllani prima alternativa.

I Colchoneros cercano un giocatore con le sue caratteristiche, che sembra mancare al momento all'interno della rosa a disposizione di Diego Simeone. La trattativa tra le due società potrebbe essere intavolata già nelle prossime settimane, con l'Inter che ha aperto alla cessione anche per abbassare il monte stipendi visto che il croato ha un ingaggio superiore ai 6 milioni a stagione e non usufruisce del Decreto Crescita.

Il club meneghino, però, per cedere il giocatore avrebbe chiesto agli spagnoli una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro o, in alternativa, uno scambio alla pari con José Gimenez, che permetterebbe all'Inter di ritrovarsi in rosa il sostituto di Skriniar, che andrà via a parametro zero.

L'offerta del Psg per Osimhen

Il Psg sarebbe pronto a fare follie per assicurarsi le prestazioni di Victor Osimhen nella prossima stagione.

Il Napoli non lascerà partire tanto facilmente il centravanti nigeriano, valutato almeno 150 milioni di euro. Una cifra che non sembra spaventare i parigini, che sono pronti a mettere sul piatto due contropartite tecniche per abbassare l'esborso economico. Si tratta di Leandro Paredes che tornerà dal prestito alla Juventus e Mauro Icardi, che a sua volta tornerà dal prestito al Galatasaray. C'è da capire solo quanto sarà il conguaglio economico proposto che, comunque, non sarà inferiore ai 110 milioni di euro.