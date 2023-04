Il nome di Domenico Berardi potrebbe infiammare la prossima sessione estiva di calciomercato della Lazio. L’esterno infatti sembra essere la prima scelta di mister Sarri, e la qualificazione alla prossima Champions League della società capitolina potrebbe spingere il calciatore ad allontanarsi dalla squadra emiliana per calcare i campi più prestigiosi d'Europa.

Il possibile costo dell'operazione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Sassuolo starebbe valutando Berardi intorno ai 30-35 milioni di euro, una cifra non proprio alla portata della Lazio, soprattutto se si considerano gli altri rinforzi che la squadra dovrà fare in vista della prossima stagione.

Tuttavia, la società capitolina non sarebbe disposta a rinunciare facilmente al suo profilo e avrebbe già in mente un possibile piano per cercare di acquistarlo. In primis, la Lazio potrebbe affrontare la trattativa offrendo una somma di denaro più una o più contropartite tecniche.

Il Sassuolo, infatti, è una società che ha dimostrato di saper sfruttare al meglio le opportunità sul mercato, scovando giovani talenti per poi venderli a cifre elevatissime, e potrebbe quindi essere interessata a giocatori della Lazio che potrebbero fornire un valore aggiunto alla loro rosa.

In questo senso, i nomi che circolano con maggiore insistenza sono quelli di Adam Marusic e Matteo Cancellieri. Il montenegrino, molto duttile in campo e in grado di giocare sia come esterno che come terzino destro, potrebbe essere un'ottima aggiunta alla rosa del Sassuolo.

Ma il promettente Cancellieri, classe 2002, sarebbe la contropartita tecnica preferita dagli emiliani.

Naturalmente, per concretizzare questo possibile scambio, la Lazio dovrà effettuare un'offerta allettante dal punto di vista economico, e la basta d'asta per il calabrese si assesta sui 30 milioni di euro. Data la cifra cospicua, potrebbe essere valutato un prestito biennale con obbligo di riscatto per Berardi, abbassando così il costo iniziale dell'operazione.

Il suo approdo cambierebbe il modulo della Lazio.

In ogni caso, l'arrivo di Berardi sarebbe un grande colpo per la Lazio, che potrebbe contare su un giocatore dalle grandi doti tecniche, in grado di fare la differenza in campo. L'esterno potrebbe rappresentare una valida alternativa a Manuel Lazzari sulla fascia destra, ma potrebbe anche essere utilizzato come falso nueve o trequartista a supporto di Ciro Immobile.

Inoltre, il suo arrivo potrebbe anche apportare un cambio di modulo per la Lazio, che fin qui ha sempre giocato con una difesa a quattro. Con Berardi in squadra, infatti, potrebbe essere utilizzato un sistema di gioco con tre attaccanti, magari con Immobile centravanti e Berardi e Felipe Anderson sugli esterni.

Se la trattativa andrà in porto, il calabrese potrebbe essere il giocatore che darà ai biancocelesti quella imprevedibilità ed estro tanto apprezzati da Maurizio Sarri. Lui, Felipe Andreson, Zaccagni e Pedro, se resterà, potrebbero creare un attacco temibile e versatile.

Il calciatore di Cariati, classe 1994, ha dimostrato di essere uno dei talenti italiani più promettenti degli ultimi anni.

Pur non riuscendo a raggiungere i livelli prolifici delle prime stagioni in Serie A, quando segnò 15 gol in 30 partite nel campionato 2014-2015, Berardi si è sempre adattato alle esigenze della squadra e ha continuato a esibirsi ad alti livelli.

Resta da vedere se Lotito e Tare riusciranno a concludere l'affare con il Sassuolo e a portare alla Capitale uno dei talenti italiani più interessanti che offre il mercato.