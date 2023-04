L'Inter continua a muoversi su due fronti, c'è il presente da affrontare con la finale di Coppa Italia appena conquistata, una semifinale di Champions League da giocare contro il Milan e lo sprint in campionato per cercare di raggiungere almeno il quarto posto. Nel frattempo però si affrontano anche i temi legati al futuro con tanti nomi caldi, quello di Simone Inzaghi che si gioca la panchina nel caldissimo rush finale, quello di Romelu Luakaku e oggi ne è spuntato un altro: Tajon Buchanan.

Buchanan all'Inter, è lui il primo acquisto

Secondo la stampa belga infatti il giocatore del Bruges sarebbe ad un passo dal trasferirsi in nerazzurro.

L'accordo tra le parti sarebbe stato trovato per 15 milioni di euro per il cartellino del classe 1999 canadese. Ovviamente non si può ancora parlare di firme, il mercato aprirà solo a giugno, ma le due società avrebbero già stretto un patto verbale per la felice conclusione dell'operazione.

Buchanan è un nome che da tempo è sulla lista dei possibili acquisti dell'Inter con gli osservatori nerazzurri che lo avrebbero visionato più volte durante questa stagione in cui il Bruges è arrivato fino agli ottavi di Champions League, eliminato poi dal Benfica. Il canadese è un laterale destro che ha giocato anche il Mondiale in Qatar con la sua Nazionale e potrebbe prendere il posto di Dumfries che ha parecchio mercato soprattutto in Inghilterra.

L'operazione, sempre secondo i rumor, si concluderebbe anche senza il piazzamento in Champions League per il prossimo anno, i 15 milioni arriverebbero infatti dalla cessione dell'olandese che dovrebbe fruttare ben di più nelle idee di Marotta.

Chi è Buchanan?

Tajon Buchanan rispecchia perfettamente l'identikit tracciato dall'Inter per il prossimo Calciomercato.

Giovane, ha ancora 24 anni, con una buona esperienza internazionale e con il talento giusto per continuare a crescere. A livello tattico nasce come esterno d'attacco, dove ha spesso giocato anche in questa stagione, ma non solo: il tecnico del Bruges lo ha infatti plasmato per poter correre anche su tutta la fascia nel 3-5-2, lavorando con lui sulla fase difensiva, mentre per quella offensiva con la sua rapidità è un giocatore dal buon dribbling che riesce a creare superiorità numerica.

Altro punto a sua vantaggio è la possibilità di giocare su entrambe le fasce, anche se essendo destro predilige quella porzione di campo.

Per quello che riguarda la sua carriera, Buchanan ha giocato a livello professionistico in MLS nei New England Revolution fino al 2021 prima di sbarcare in Europa, in Belgio, nel Bruges dove in questa stagione ha messo a referto 28 partite, 6 assist e 1 gol tra campionato e Champions League.