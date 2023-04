La Juventus dopo la deludente eliminazione dalla Coppa Italia è attesa da un finale di stagione in cui cercherà di arrivare fino in fondo in Europa League e di classificarsi in uno dei primi quattro posti del campionato italiano che significherebbe qualificazione in Champions League. Di certo molto dipenderà dalle vicende giudiziarie che stanno riguardando la società bianconera, a partire dall'evoluzione del caso plusvalenze fino ad arrivare alla manovra stipendi. Sull'argomento ha parlato Paco D'Onofrio. In una recente intervista a tv play di Calciomercato.it l'avvocato esperto di diritto sportivo ha dichiarato la gestione non ideale delle due vicende giudiziarie che potrebbero andare a riguardare non solo questa stagione ma anche quella 2023-2024.

L'avvocato Paco D'Onofrio ha parlato del caso plusvalenze e della manovra stipendi

'Patteggiamento della Juventus per la manovra stipendi? È una possibilità perché significherebbe diminuire l'eventuale sanzione fino ad un massimo della metà di quella prevista'. Queste le dichiarazioni di Paco D'Onofrio a Tv Play di calciomercato.it. L'avvocato ha aggiunto: 'Secondo me la Juventus non patteggerà sulla manovra stipendi, significherebbe ammettere una responsabilità che in questa vicenda giudiziaria è difficile da dimostrare'. Ha poi aggiunto: 'La manovra stipendi è stata gestita malissimo e lascerà un'incertezza'.

Secondo l'avvocato bisogna evitare che le due vicende giudiziarie si definiscano in due stagioni e che è il tutto possa chiudersi entro quello attuale.

C'è il rischio infatti che la manovra stipendi possa riguardare anche la stagione 2023-2024. Ha poi aggiunto: 'La mia previsione è che intorno alla metà di maggio ci sarà questo secondo pronunciamento della Corte Federale“.

La manovra stipendi

Come ha spiegato l'avvocato c'è la possibilità di patteggiare da parte della Juventus per la manovra stipendi anche se ci dovrà essere l'intesa con la Procura Figc che deve dare il benestare.

Di certo se si decidesse per questa procedura giudiziaria diminuirebbero non di poco i tempi e il tutto potrebbe chiudersi entro la stagione attuale non andando a condizionare quella 2023-2024. In caso di patteggiamento prima del deferimento la sanzione potrebbe essere diminuita fino ad un massimo della metà di quella prevista, se dovesse arrivare dopo il deferimento, fino ad un massimo di un terzo.

Il 12 aprile la Procura Figc ha notificato l'atto di chiusura d'indagine per la manovra stipendi. Di conseguenza la Juventus potrebbe già consegnare a breve la memoria difensiva alla Procura Figc. Le contestazioni mosse alla Juventus sono quelle di violazione dell'articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero il principio di lealtà sportiva.