'Sulle seconde squadre, come Serie A, abbiamo fatto uno studio per proporre alla Federazione delle modifiche che possano facilitare ai club la realizzazione delle seconde squadre': ad esprimersi in questi termine il Presidente di Lega Serie A Lorenzo Casini a Radio Anch'io che nel corso del suo intervento ha voluto fare cenno alla questione seconde squadre parlando anche dell'esempio della Juventus, l'unico club italiano che sia riuscito a lanciarla in questi anni.

Il presidente Casini vuole apportare modifiche al regolamento per agevolare lancio delle seconde squadre

'Già nel consiglio federale di dopodomani puntiamo ad apportare ulteriori modifiche al regolamento per rendere concreta la possibilità che ulteriori società oltre la Juventus possano avere una seconda squadra in Lega Pro'. Queste il proseguo delle dichiarazioni di Lorenzo Casini a Radio Anch'io lo Sport. Il presidente della Lega di Serie A ha dunque espresso il desiderio che i regolamenti federali cambino nel breve-medio periodo per facilitare il lancio del progetto seconde squadre, fin qui colto soltanto dalla Juventus che tanti giovani ha lanciato quest'anno anche grazie alla seconda squadra.

La Juventus come modello per le seconde squadre

La Juventus come un modello dunque da cui prendere spunto, dal punto di vista dei risultati (nelle ultime quattro stagioni ha vinto una Coppa Italia di Serie C oltre a qualificarsi più volte ai playoff per la promozione in Serie B) e della crescita dei singoli calciatori. Nella prima squadra della Juventus oggi giocano Fabio Miretti, Nicolò Fagioli, Samuel Iling Junior, Matias Soulé, Enzo Barrenechea e Tommaso Barbieri, quest'ultimo reduce dal primo match da titolare con la Juventus in Serie A nella sconfitta contro il Sassuolo per 1 a 0.

La loro costante presenza in prima squadra con minutaggi importanti (soprattutto per Fagioli, titolare fisso, e Miretti, titolare per tutta la prima parte dell'annata e comunque quasi sempre tenuto in considerazione da Massimiliano Allegri) dimostra la bontà del progetto bianconero.

Anche in questa stagione la Juventus Next Gen sta disputando un'annata calcistica importante, è arrivata in finale di Coppa Italia di Serie C perdendo contro il Vicenza e sta cercando di qualificarsi ai playoff promozione: per riuscirci dovrà vincere nell'ultima giornata di campionato contro la Virtus Verona, già certa a sua volta di disputarli.