L'Inter sarà sicuramente grande protagonista della prossima sessione estiva di Calciomercato. Molto dipenderà dalla qualificazione o meno alla prossima edizione della Champions League, visto che per le casse nerazzurre ballano quasi 80 milioni di euro. Senza l'arrivo tra le prime quattro in classifica sarà inevitabile almeno una cessione dolorosa, nonostante la squadra di Simone Inzaghi quest'anno sia arrivata ai quarti di Champions e si deve giocare la doppia sfida con il Benfica. Uno dei nomi che potrebbe infiammare il mercato in tal caso è quello di Lautaro Martinez anche nel mirino del Paris Saint German.

L'attaccante argentino piace molto all'Atletico Madrid, che già nelle scorse sessioni aveva fatto un tentativo senza successo.

La Roma cercherà sicuramente un rinforzo sulla fascia destra la prossima estate. Tanti i nomi sondati dalla società giallorossa, l'ultimo in ordine di tempo sarebbe quello di Wilfried Singo, che potrebbe lasciare il Torino qualora non rinnovasse il contratto in scadenza a giugno 2024.

L'Atletico Madrid su Lautaro Martinez

Lautaro Martinez è uno dei big dell'Inter che potrebbe far gola sul mercato la prossima estate. L'attaccante argentino è stato spesso nel mirino dei top club europei, ma sia per volontà della società nerazzurra, sia per quella dell'attaccante argentino ogni proposta è stata sempre rispedita al mittente.

Tra le società che sarebbero pronte a fare il tentativo per il Toro ci sarebbe l'Atletico Madrid. Diego Pablo Simeone è un suo grande estimatore e, qualora dovesse restare anche l'anno prossimo nella Capitale spagnola ma si è parlato anche di un ipotetico approdo del Cholo sulla panchina nerazzurra, il primo nome che sarà fatto ai Colchoneros per rinforzare l'attacco è proprio quello di Lautaro.

I nerazzurri, comunque, possono contare su un contratto fino a giugno 2026 che gli dà forza in sede di trattativa. Proprio per questo motivo la valutazione del classe 1997 sfiora i 100 milioni di euro. Atletico che, però, sembra pronto a mettere sul piatto il cartellino di Joao Felix offrendo uno scambio alla pari all'Inter, ma non è escluso anche un conguaglio tra i 10 e i 20 milioni di euro a favore del club meneghino.

L'offerta della Roma

La Roma è alla ricerca di un esterno destro in vista della prossima stagione. L'ultimo nome finito nel mirino della società giallorossa sarebbe quello di Wilfried Singo. Il Torino potrebbe essere costretto a prendere in considerazione la sua cessione se non si troverà l'accordo per il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza a giugno 2024. I capitolini potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Rick Karsdorp, che non rientra nei piani di Mourinho e valutato anche lui come Singo intorno ai 10 milioni di euro.