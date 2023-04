L'Inter sta vivendo l'ennesimo momento delicato di questa stagione, culminato con la terza sconfitta consecutiva subita in campionato contro la Fiorentina. Lo score è sempre più pesante, visto che recita ben dieci sconfitte in ventotto partite, troppo per una squadra che aveva iniziato l'annata per vincere lo scudetto, quello della seconda leggendaria stella sulla maglia. Invece il club meneghino si ritrova in lotta per un piazzamento in Champions League, essendo quarto in classifica con 50 punti, alla pari con la Roma quinta e a meno uno dal Milan terzo.

Risultati che inevitabilmente non fanno che alimentare dubbi sul futuro di Simone Inzaghi. L'addio a fine stagione sembra scontato, ma si parla addirittura di un esonero anticipato qualora dovessero andare male le prossime partite. Per la prossima stagione, il grande obiettivo della società nerazzurra sembra essere Diego Pablo Simeone.

L'Inter sogna Simeone per la panchina

Il futuro di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter sembra segnato con il tecnico piacentino che pare destinato dire addio alla fine di questa stagione. Non è neanche da escludere l'esonero qualora le cose dovessero andare male nelle prossime partite. Ma chi può prendere il suo posto a giugno? Il grande sogno della società nerazzurra risponde al nome di Diego Pablo Simeone, che può lasciare l'Atletico Madrid a giugno, con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto.

Il ciclo del Cholo sulla panchina dei Colchoneros sembra al capolinea e lui non ha mai nascosto il desiderio di allenare l'Inter un giorno.

L'ostacolo è dato dall'attuale ingaggio di 22 milioni di euro, ma difficilmente ci sarà un altro club disposto a corrisponderglielo. I nerazzurri, dal loro canto, sono pronti al massimo a spingersi a 7-8 milioni netti che, grazie al Decreto Crescita, peserebbe per 10 milioni di euro o poco più al lordo.

La possibile squadra di Simeone

Con l'arrivo di Diego Pablo Simeone bisognerà vedere se l'Inter si schiererà con l'attuale modulo, il 3-5-2, o con il passaggio al 4-4-2. Punto fermo dovrebbe essere Lautaro Martinez, che avrebbe voluto già all'Atletico Madrid. Da capire chi sarà la sua spalla, vista la grande incertezza su Romelu Lukaku.

Occhi su Marcus Thuram e Retegui per rinforzare il reparto avanzato, oltre al sogno Paulo Dybala, che ha una clausola bassa, da 20 milioni di euro.

In mezzo al campo l'obiettivo sarà Kessié in primis, in un possibile scambio con Brozovic, mentre l'altro nome che piace è quello di Rodrigo De Paul, che Simeone ha portato all'Atletico due anni fa dall'Udinese. In difesa piacciono N'Dicka e Smalling, che potrebbero sostituire Skriniar, in uscita in scadenza di contratto.

Inter (3-5-2): Onana, N'Dicka, Smalling, Bastoni, Darmian, De Paul, Calhanoglu, Barella, Dimarco, Lautaro, Dybala.