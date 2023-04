L'avvocato Roberto Afeltra, esperto di Diritto Sportivo, ha rilasciato nelle scorse ore una dichiarazione nella quale ha affermato che "Probabilmente il 19 aprile potrebbe arrivare l'annullamento della sentenza di penalizzazione di 15 punti contro la Juventus".

La dichiarazione dell'Avvocato Afeltra

Intervenuto in una intervista su TvPlay, l'avvocato Roberto Afeltra ha voluto fare il punto sulla situazione della Juventus in vista di quanto potrebbe accadere il prossimo 19 aprile con la sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni sul caso plusvalenze fittizie.

Secondo l'avvocato Afeltra: "Il club bianconero non è stato condannato per la questione relativa alle plusvalenze, in quanto anche la Corte d'Appello Federale ha escluso che le plusvalenze possano essere oggetto di una eventuale sanzione: quello che bisogna evitare è la compensazione, ossia gli scambi tra i giocatori, ma questo si vedrà più avanti".

L'avvocato Roberto Afeltra ha continuato affermando che dal suo punto di vista: "La sentenza che è stata emessa dalla Corte D'Appello della Federazione non potrà in alcun modo essere confermata".

Secondo l'Avvocato: "Il GIP della Procura di Torino ha rigettato la misura cautelare, affermando chiaramente che non esistono indizi che possano presupporre una colpevolezza del club bianconero.

Riguardo la situazione delle plusvalenze, queste sono già state archiviate in differenti indagini sviluppate nel corso del tempo".

Sulla situazione legata alla Juventus l'avvocato Afeltra ha concluso affermando che: "In realtà nessuno poteva pensare che il Tar intervenisse sulla giustizia sportiva, ma quello che penso è che il 19 aprile o si farà ripartire il procedimento in tempi brevi oppure probabilmente potrebbe arrivare l'annullamento senza rinvio della sentenza di penalizzazione di 15 punti in campionato alla Juve".

Le parole dell'avvocato Afeltra sulla situazione della Lazio

L'avvocato Afeltra è intervenuto relativamente anche alla situazione che coinvolgerebbe la Lazio di Lotito: "Per quanto concerne la Lazio, non ci sarebbe il tempo tecnico entro giugno per fare i procedimenti necessari, e dunque il processo eventuale non inciderebbe su questo campionato e quindi il tutto potrebbe slittare persino alla prossima stagione".

Il legale ha affermato infine: "Ad oggi però è stata esclusa la rilevanza relativa alle plusvalenze poiché non è presente una normativa precisa che sarebbe stata violata, e l'indagine sportiva dopo quella penale porterà senza dubbio all'archiviazione del caso: a mio avviso Lazio, Salernitana e Roma non rischiano nulla".