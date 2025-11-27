Nel prossimo weekend si prevede una massiccia affluenza negli stadi italiani, con diversi settori ospiti già sold out. A San Siro i laziali avranno un seguito imponente. In Serie B spicca l’ottima partecipazione dei modenesi a Cesena, mentre gli avellinesi hanno fatto registrare un nuovo sold out nel settore ospiti del “Druso” di Bolzano. In Serie C, infine, i tifosi della Salernitana hanno polverizzato in poche ore i biglietti per la trasferta di Benevento, segnando un’altra risposta straordinaria.

Spettatori Serie A

Como – Sassuolo (73)

Genoa – Verona (vietata)

Parma – Udinese

Juventus – Cagliari (160)

Milan – Lazio (2.000)

Lecce – Torino (220)

Pisa – Inter (1.100, s.o.)

Atalanta – Fiorentina

Roma – Napoli (viet. res.)

Bologna – Cremonese

Serie B

Cesena – Modena (1.200)

Empoli – Bari

Pescara – Padova (246)

Reggiana – Frosinone (55)

Südtirol – Avellino (625, s.o.)

Venezia – Mantova (vietata)

Catanzaro – Entella

Palermo – Carrarese

Juve Stabia – Monza

Spezia – Sampdoria (fid., no gr. org.)

Ser. C – Girone A

Triestina – Pro Patria (3)

Lumezzane – Novara

Renate – Arzignano

Ospitaletto – Virtus Verona

Pergolettese – AlbinoLeffe

Alcione Milano – Trento

Inter U23 – Pro Vercelli

Vicenza – Lecco (600, s.o.)

Dolomiti Bell. – G. Erminio

Cittadella – Brescia

Spettatori C – Girone B

Forlì – Bra

Gubbio – Livorno

Pineto – Ravenna (41)

Juventus U23 – Perugia (8, no gr. org.)

Rimini – Torres (viet.res.)

Arezzo – Samb. (310)

Campobasso – Pianese

Pontedera – Carpi

Ternana – Guidonia

Vis Pesaro – Ascoli

