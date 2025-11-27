Nel prossimo weekend si prevede una massiccia affluenza negli stadi italiani, con diversi settori ospiti già sold out. A San Siro i laziali avranno un seguito imponente. In Serie B spicca l’ottima partecipazione dei modenesi a Cesena, mentre gli avellinesi hanno fatto registrare un nuovo sold out nel settore ospiti del “Druso” di Bolzano. In Serie C, infine, i tifosi della Salernitana hanno polverizzato in poche ore i biglietti per la trasferta di Benevento, segnando un’altra risposta straordinaria.

Spettatori Serie A

  • Como – Sassuolo (73)
  • Genoa – Verona (vietata)
  • Parma – Udinese
  • Juventus – Cagliari (160)
  • Milan – Lazio (2.000)
  • Lecce – Torino (220)
  • Pisa – Inter (1.100, s.o.)
  • Atalanta – Fiorentina
  • Roma – Napoli (viet. res.)
  • Bologna – Cremonese

Serie B

  • Cesena – Modena (1.200)
  • Empoli – Bari
  • Pescara – Padova (246)
  • Reggiana – Frosinone (55)
  • Südtirol – Avellino (625, s.o.)
  • Venezia – Mantova (vietata)
  • Catanzaro – Entella
  • Palermo – Carrarese
  • Juve Stabia – Monza
  • Spezia – Sampdoria (fid., no gr. org.)

Ser. C – Girone A

  • Triestina – Pro Patria (3)
  • Lumezzane – Novara
  • Renate – Arzignano
  • Ospitaletto – Virtus Verona
  • Pergolettese – AlbinoLeffe
  • Alcione Milano – Trento
  • Inter U23 – Pro Vercelli
  • Vicenza – Lecco (600, s.o.)
  • Dolomiti Bell. – G. Erminio
  • Cittadella – Brescia

Spettatori C – Girone B

  • Forlì – Bra
  • Gubbio – Livorno
  • Pineto – Ravenna (41)
  • Juventus U23 – Perugia (8, no gr. org.)
  • Rimini – Torres (viet.res.)
  • Arezzo – Samb. (310)
  • Campobasso – Pianese
  • Pontedera – Carpi
  • Ternana – Guidonia
  • Vis Pesaro – Ascoli

Serie C – Girone C

  • Picerno – Catania
  • Casertana – Cavese
  • Crotone – Giugliano
  • Altamura – Sorrento
  • Atalanta U23 – Siracusa
  • Trapani – Monopoli
  • Foggia – Cosenza
  • Latina – A. Cerignola
  • Potenza – Casarano
  • Benevento – Salernitana (1.400, fid., s.o.)
