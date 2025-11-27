Nel prossimo weekend si prevede una massiccia affluenza negli stadi italiani, con diversi settori ospiti già sold out. A San Siro i laziali avranno un seguito imponente. In Serie B spicca l’ottima partecipazione dei modenesi a Cesena, mentre gli avellinesi hanno fatto registrare un nuovo sold out nel settore ospiti del “Druso” di Bolzano. In Serie C, infine, i tifosi della Salernitana hanno polverizzato in poche ore i biglietti per la trasferta di Benevento, segnando un’altra risposta straordinaria.
Spettatori Serie A
- Como – Sassuolo (73)
- Genoa – Verona (vietata)
- Parma – Udinese
- Juventus – Cagliari (160)
- Milan – Lazio (2.000)
- Lecce – Torino (220)
- Pisa – Inter (1.100, s.o.)
- Atalanta – Fiorentina
- Roma – Napoli (viet. res.)
- Bologna – Cremonese
Serie B
- Cesena – Modena (1.200)
- Empoli – Bari
- Pescara – Padova (246)
- Reggiana – Frosinone (55)
- Südtirol – Avellino (625, s.o.)
- Venezia – Mantova (vietata)
- Catanzaro – Entella
- Palermo – Carrarese
- Juve Stabia – Monza
- Spezia – Sampdoria (fid., no gr. org.)
Ser. C – Girone A
- Triestina – Pro Patria (3)
- Lumezzane – Novara
- Renate – Arzignano
- Ospitaletto – Virtus Verona
- Pergolettese – AlbinoLeffe
- Alcione Milano – Trento
- Inter U23 – Pro Vercelli
- Vicenza – Lecco (600, s.o.)
- Dolomiti Bell. – G. Erminio
- Cittadella – Brescia
Spettatori C – Girone B
- Forlì – Bra
- Gubbio – Livorno
- Pineto – Ravenna (41)
- Juventus U23 – Perugia (8, no gr. org.)
- Rimini – Torres (viet.res.)
- Arezzo – Samb. (310)
- Campobasso – Pianese
- Pontedera – Carpi
- Ternana – Guidonia
- Vis Pesaro – Ascoli
Serie C – Girone C
- Picerno – Catania
- Casertana – Cavese
- Crotone – Giugliano
- Altamura – Sorrento
- Atalanta U23 – Siracusa
- Trapani – Monopoli
- Foggia – Cosenza
- Latina – A. Cerignola
- Potenza – Casarano
- Benevento – Salernitana (1.400, fid., s.o.)
© RIPRODUZIONE VIETATA