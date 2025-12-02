Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: il calciomercato invernale aprirà i battenti a gennaio e si chiuderà dopo circa un mese, dando vita a una finestra breve ma destinata a scuotere gli equilibri della stagione. Le società di Serie A, B e C stanno già preparando le proprie strategie, tra occasioni last-minute, possibili colpi a sorpresa e la necessità di rinforzi immediati per inseguire gli obiettivi fissati a inizio anno. Sarà un mercato rapido, frenetico, in cui ogni scelta potrà cambiare il destino di una squadra.

Ogni DS che si rispetti ha però già iniziato a contattare altri club e entourage dei calciatori per provare a rafforzare la propria squadra.

Già ci sono alcune notizie per società di Serie A, Serie B e Serie C.

Calciomercato: le notizie del 2 dicembre