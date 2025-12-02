Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: il calciomercato invernale aprirà i battenti a gennaio e si chiuderà dopo circa un mese, dando vita a una finestra breve ma destinata a scuotere gli equilibri della stagione. Le società di Serie A, B e C stanno già preparando le proprie strategie, tra occasioni last-minute, possibili colpi a sorpresa e la necessità di rinforzi immediati per inseguire gli obiettivi fissati a inizio anno. Sarà un mercato rapido, frenetico, in cui ogni scelta potrà cambiare il destino di una squadra.
Ogni DS che si rispetti ha però già iniziato a contattare altri club e entourage dei calciatori per provare a rafforzare la propria squadra.
Già ci sono alcune notizie per società di Serie A, Serie B e Serie C.
Calciomercato: le notizie del 2 dicembre
- Il Pescara prepara la sessione invernale puntando a rinforzi di peso: tra i reparti da potenziare figura la difesa, e il nome caldo sarebbe quello di Cristian Cauz, centrale del Modena.
- Sampdoria: il direttore sportivo Andrea Mancini avrebbe puntato con decisione su Giuseppe Caso, complice il minutaggio ridotto concesso all’esterno offensivo nell’ultimo periodo sotto la gestione Sottil. Una situazione che potrebbe agevolare eventuali manovre di mercato. Parallelamente, un altro obiettivo del dirigente sembra essere Mattia Valoti. Il centrocampista, più volte avvicinato ai liguri negli ultimi anni e ormai ai margini del progetto tecnico della Cremonese, potrebbe essere finalmente pronto a intraprendere il percorso che lo porterebbe a vestire i colori della squadra della Lanterna. Una trattativa che, questa volta, appare più concreta che mai.
- Lecce, tanti interessamenti per il centrale T. Gabriel, ma i salentini sono intenzionati a tenerlo per gennaio. Il dubbio però c'è: se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile come quella dell'anno scorso per Dorgu?
- Giangiacomo Magnani, passato in estate alla Reggiana per motivi personali, potrebbe clamorosamente rientrare a Palermo già nel mercato di gennaio.
