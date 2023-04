Inter, Juventus e Milan starebbero studiando i nomi per potenziare le rispettive rose in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di calciomercatoweb.it e Calciomercato.it, i bianconeri sarebbero sulle tracce di Gianluigi Donnarumma, i nerazzurri su Trevoh Chalobah e i rossoneri penserebbero a Beto dell'Udinese.

Intreccio tra Inter e Chelsea

L'Inter potrebbe mettere a segno un'altra operazione con il Chelsea a giugno. In ballo ci sarebbero i nomi di Trevoh Chalobah e Romelu Lukaku che potrebbero essere inseriti come contropartite tecniche per arrivare ad Alessandro Bastoni e Andrè Onana.

I Blues potrebbero offrire il belga, ora in prestito a Milano, e il difensore centrale più un conguaglio economico complessivo di circa 40 milioni di euro. I nerazzurri potrebbero valutare l'offerta ma preferirebbero aspettare il termine della stagione e decidere prima chi sarà l'allenatore del futuro. Bastoni ha il contratto in scadenza nel 2024 e starebbe trattando anche il rinnovo. Piacerebbe alla Juventus di Massimiliano Allegri.

Un nuovo attaccante per il Milan di Pioli

Il Milan avrebbe bisogno di un attaccante poiché Zlatan Ibrahimovic e Divock Origi non offrono garanzie, l'uno fisiche e l'altro tecniche. A far compagnia a Olivier Giroud potrebbe così esserci nel prossimo futuro Beto dell'Udinese che ha il contratto in scadenza nel 2024.

La sua valutazione sarebbe di circa 30 milioni di euro e potrebbe essere un profilo molto congeniale alla squadra diretta da Paolo Maldini che ha già di mostrato di puntare molto sui calciatori giovani. L'attaccante dei friulani, però, avrebbe offerte anche dalla Premier League dove l'Everton avrebbe già fatto più di un tentativo nella scorsa sessione invernale.

La Juventus penserebbe a Donnarumma e Vicario

La Juventus potrebbe decidere di affidare la porta a Gianluigi Donnarumma. Il portiere potrebbe ritornare in Italia in quanto non sarebbe contento della stagione che il suo Paris Saint Germain ha disputato. L'eliminazione dalla Champions League avrebbe avuto delle ripercussioni interne che potrebbero causare l'addio di molti big.

L'ex Milan sarebbe un pupillo della Juventus che dovrebbe però prima cedere Szczesny. Il polacco ha il contratto in scadenza nel 2024 e una valutazione di circa 20 milioni di euro. Sulle sue tracce ci sarebbero diversi club inglesi. I torinesi potrebbero offrire circa 40 milioni di euro per Donnarumma e beneficiare delle agevolazioni previste dal decreto Crescita per riportarlo in Italia. I dirigenti piemontesi sarebbero però anche stuzzicati dall'idea Guglielmo Vicario dell'Empoli che interesserebbe anche a squadra come Inter, Roma e Manchester United.