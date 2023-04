La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. La società bianconera potrebbe decidere di ringiovanire la rosa alleggerendo il monte ingaggi. Per questo diversi giocatori in scadenza di contratto a giugno potrebbero non prolungare la loro intesa contrattuale con la società bianconera. Fra questi Juan Cuadrado, protagonista in negativo nella sconfitta contro il Napoli. Da una mancata copertura del colombiano in difesa è arrivato il gol di Raspadori che ha portato alla vittoria del Napoli contro la Juventus all'Allianz Stadium di Torino.

Il colombiano inoltre vorrebbe un ingaggio importante vicino ai 5 milioni di euro a stagione che attualmente guadagna nella società bianconera. Per questo la Juventus starebbe valutando già il sostituto: fra i giocatori che piacciono ci sarebbero Maehle dell'Atalanta e Singo del Torino.

Piacciono Maehle e Singo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe lavorando al dopo Cuadrado. Fra i giocatori seguiti dalla società bianconera ci sarebbe Joakim Maehle, giocatore dell'Atalanta che può essere schierato su entrambe le fasce ed eventualmente nella difesa a quattro o in un centrocampo a cinque. In questa stagione sta dando un contributo importante alla squadra lombarda ed ha giocato fino ad adesso 30 match fra campionato italiano e Coppa Italia segnando 3 gol e fornendo 1 assist decisivo ad un suo compagno.

Il nazionale della Danimarca ha una valutazione di mercato di circa 14 milioni di euro e il suo contratto è in scadenza a giugno 2025. Ha un prezzo minore Wilfried Stephane Singo, che ha un contratto fino a giugno 2024 con il Torino e la sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro. In questa stagione ha disputato fino ad adesso 29 match fra Coppa Italia e campionato italiano segnando 2 gol e fornendo altrettanti assist decisivi ai suoi compagni.

La Juventus starebbe valutando anche rinforzi per la fascia sinistra difensiva. A tal riguardo la Juve avrebbe messo nel mirino Fabiano Parisi, giocatore dell'Empoli valutato circa 20 milioni di euro.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus dovrà valutare anche il futuro professionale di Alex Sandro, in scadenza di contratto a giugno.

Il brasiliano potrebbe prolungare la sua intesa contrattuale per due stagioni dilazionando gli attuali 6 milioni di euro. Per quanto riguarda invece il centrocampo difficile il riscatto di Leandro Paredes. Il centrocampista argentino è in prestito dal Paris Saint Germain e difficilmente sarà riscattato dalla società bianconera. Potrebbe essere sostituito da Nicolò Rovella, in prestito al Monza in questa stagione e che a giugno ritornerà a Torino. Dovrebbe far parte della rosa bianconera per la stagione 2023-2024.